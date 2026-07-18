Μαρία Κίτσου για την κακοποίηση που είχε βιώσει ως παιδί: «Έλεγα “δεν φταις εσύ”, δεν πρέπει να φέρονται έτσι»

Η Μαρία Κίτσου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για την κακοποίηση και τα δύσκολα παιδικά χρόνια που βίωσε μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Παρότι η παράσταση έχει χιούμορ και ανάλαφρη διάθεση, η Μαρία Κίτσου εξηγεί στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο, Γιάννη Βίτσα ότι η δική της πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου η κακοποίηση, οι φωνές και η ένταση κυριαρχούσαν.

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«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να έχω δανειστεί από τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί εμπνεύστηκα εξ ολοκλήρου τον χαρακτήρα. Στη δική μου οικογένεια υπήρχαν οι φωνές, όπως και έντονα στοιχεία, αλλά με την κακή έννοια», παραδέχεται.

Η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να διαχειριστεί όσα ζούσε. «Τα διαχειριζόμουν και με εσωστρέφεια και με εξωστρέφεια», λέει και προσθέτει: «Ήθελα να είμαι συνεχώς εκτός σπιτιού, να δίνω και να παίρνω χαρά, άρα υπήρχε το στοιχείο της εξωστρέφειας. Δυστυχώς, μέσα στο σπίτι μας δεν επικρατούσε ίδια ατμόσφαιρα».

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, η Μαρία Κίτσου μίλησε για τη δύναμη που ένιωθε πως είχε ακόμη και ως παιδί, προσπαθώντας να μην επιτρέψει στις δύσκολες συνθήκες να τη λυγίσουν. «Νομίζω πως είχα μια σοφία από παιδί. Αισθανόμουν ότι δεν έφερα ευθύνη για αυτό που συνέβαινε και σκεφτόμουν ότι θα περάσει. Έλεγα “δεν φταις εσύ”. Δεν πρέπει να φέρονται έτσι στα παιδιά. Δεν υπήρχε χαρά μέσα στο σπίτι μας, δεν υπήρχε χιούμορ. Πραγματικά απορώ από πού το κληρονόμησα», εξομολογείται η ηθοποιός.