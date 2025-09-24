Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: Είναι η μητέρα του παιδιού μου, θέλω να είναι καλά

Ο Γιάννης Αϊβάζης δέχτηκε ερώτηση για τη Μαρία Κορινθίου, με αφορμή τη νέα σχέση της ηθοποιού. Σε χαμηλούς τόνους, απάντησε πως δεν έχει καμία διάθεση να σταθεί αρνητικά απέναντι στις επιλογές της πρώην συζύγου του, υπογραμμίζοντας ότι η ευτυχία της τον αφορά, καθώς είναι η μητέρα του παιδιού τους.

Γιάννης Αϊβάζης και Μαρία Κορινθίου παρέμειναν παντρεμένοι από το 2010 μέχρι το 2024. Έχουν αποκτήσει ένα παιδί, το οποίο είναι η πρώτη τους προτεραιότητα. Τον Αύγουστο του 2024 έγινε γνωστός ο χωρισμός τους και τον Ιούλιο του 2025 επισημοποιήθηκε το διαζύγιο τους. Οι δυο τους διατηρούν καλές σχέσεις και συνεχίζουν τις ζωές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Αϊβάζης βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου σε κοσμική εκδήλωση και έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. «Μόνοι οι κακοί άνθρωποι δεν χαίρονται σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω που το πας όμως», απάντησε αρχικά ο ηθοποιός.

Για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της Μαρίας Κορινθίου, ο Γιάννης Αϊβάζης ανέφερε: «Η Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου, ήμασταν 18 χρόνια μαζί, θέλω να είναι καλά».

Ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννης Αϊβάζη, η Μαρία Κορινθίου δηλώνει ξανά ερωτευμένη. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της, τις αντιδράσεις της κόρης της και τον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα, ο σύντροφός της.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα.. είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας τους ξέρει αλλά δεν είναι του entertainment», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Μαρία Κορινθίου για τον νέο της σύντροφο.