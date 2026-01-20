Γιάννης Γιοκαρίνης: Στην καταγγελία της γυναίκας μου έφταιξα γιατί φώναξα, δεν γινόμουν ιδιαίτερα βίαιος

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Γιάννης Γιοκαρίνης και αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του στο τραγούδι όσο και τον εθισμό του στο αλκοόλ με τον οποίο πάλεψε για πολλά χρόνια. Παράλληλα μίλησε για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, αναφέροντας ότι εκείνος ευθύνεται επειδή φώναξε στη σύζυγό του.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης (20.01.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και απάντησε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης εξήγησε τον λόγο που δεν έβγαλε το Γυμνάσιο, παραδέχτηκε ότι σε ηλικία 5 ετών έπινε, ενώ ταυτόχρονα μίλησε για την καταγγελία που έγινε σε βάρος του πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

«Από πουθενά δεν έχω πάρει δίπλωμα, ούτε απ’ το Γυμνάσιο. Δεν τα παράτουσα πουθενά, αλλά τελείωνα και δεν πήγαινα να πάρω… Αντίδραση! Γιατί όταν πήγαινα στο Ωδείο, με έβλεπαν με τα μαλλιά, με τα τσόκαρα, με τα τζιν, όλα αυτά… και τους έβλεπα ότι ξινίζανε. Εντάξει, το να είσαι αλήτης δεν είναι κακό. Είναι σοβαρό πράγμα», είπε αρχικά.

Αμέσως μετά, ο Γιάννης Γιοκαρίνης παραδέχτηκε ότι είναι χίπης και λάτρευε από πάντα τα μακριά μαλλιά.

«Όταν λοιπόν καθόμουνα μετά στο πιάνο και τους έπαιζα αυτά που μου είχε βάλει η δασκάλα, Μπαχ, Μπετόβεν, μου έλεγε “ω! Συγχαρητήρια κύριε Γιοκαρίνη”. Ο αλήτης γινότανε δηλαδή ο κύριος Γιοκαρίνης. Αυτό το πράγμα με έκανε να αντιδρώ. Τότε ήμαστε παρεξηγήσιμοι οι μαλλιάδες. Ήτανε στην άκρη. Δυσκολεύτηκα πολλά χρόνια. Έλα που μου άρεσε εμένα. Πώς θα γίνει; Εγώ είχα δει το Woodstock παιδάκι τότε και τρελάθηκα. Εγώ είμαι χίπης και θα είμαι. Χίπης θα πεθάνω. Είναι δύσκολο να θέλεις να είσαι ανέμελος και να μη σ’ αφήνουν. Εγώ τα καταφέρνω όμως.

Δεν κουρεύτηκα ποτέ, φαντάρος μόνο, που πήγα κουρεμένος για να μη με κουρέψουν εκείνοι. Και με είχε κουρέψει κι ο Παπαδόπουλος τότε, επί Χούντας. Με πιάσανε στον δρόμο, ήτανε 11 η ώρα (σ.σ. και ήμουν) στο Πασαλιμάνι με την παρέα μου. “Τι θέλετε εσείς εδώ τέτοια ώρα;”, μας είπαν. Απαγορευόταν να κυκλοφορείς μετά τις 21:00, 21:30. 9μιση; Δε θυμάμαι ποια ώρα. Ήμουν τότε 12, 13 ετών, με μακριά μαλλιά. Με πήραν μέσα. Εξακριβώσεις και όλα αυτά, τα γνωστά και το πρωί με κουρέψανε. Όχι με την ψιλή, αλλά με κουρέψανε. Για μένα ήταν σαν να μου έκοψαν το κεφάλι. Οι γονείς μου είπαν “μπράβο, καλά σου κάνανε”, για μένα ήταν το χειρότερο. Αυτοί το ευχαριστήθηκαν», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Παράλληλα, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα της καριέρας του, αναφέροντας: «Πήγαινα τα τραγούδια μου σε εταιρείες, με κασέτα τότε, και λέγανε “αναρχικά είναι τα τραγούδια σου, δεν κάνουν”, λόγω στίχου. Επειδή η “Ευλαμπία” είχε “ξεπετάξει τον κ@λ@” ας πούμε στα δεκαέξι της; Κατάλαβες; Αναρχικότατα, αναρχικά τα τραγούδια μου. Άμα με είχε πάρει από κάτω δεν θα ήμουν τώρα εδώ να μιλάμε».

«Για να λέμε όπως έχουν τα πράγματα, έτσι; Εγώ ήμουν στην μπάντα του Βαγγέλη Γερμανού. Γιατί αγάπησα και τα τραγούδια του, αγαπούσα και τον Βαγγέλη από παλιά, που ερχότανε και έκανε στο χώρο μας πρόβες, με τα συγκροτήματά του και όλα αυτά. Μετά βγήκα εγώ από τον Βαγγέλη. Πώς βγήκα τώρα; Δε με θέλαν οι εταιρείες, έλα που ακούει τα τραγούδια μου ο Σαββόπουλος. Και να ‘ναι καλά η ψυχούλα του εκεί που είναι και μου λέει “Γιάννη, θα κάνουμε το δίσκο μας και παραγωγή θα κάνει ο Βαγγέλης Γερμανός”, είπε για το πώς ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του στο τραγούδι», πρόσθεσε ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

«Του λέω “Διονύση ό,τι πεις”. Χαρά μου είναι αυτή και ανάγκη μου είναι αυτή. Και έγινε ο πρώτος μου ο δίσκος. Με τραγούδια επιλεγμένα από εμένα, αλλά συμφωνούσε. Η “Ευλαμπία” ήταν ένα τραγούδι που εγώ δεν ήθελα να το βάλω σε δίσκο. Άρεσε σε όλους. Αλλά εγώ το θεώρησα ότι είναι ένα τραγούδι πιο σατιρικό και πιο ελαφρύ από εμένα», είπε ακόμα.

Επίσης μίλησε και για τις συνεργασίες του με γνήσιες σπουδαίες λαϊκές φωνές του μουσικού πενταγράμμου.

«Συνόδευσα και μεγάλες φωνές, όπως τη Ρίτα Σακελλαρίου. Ήταν μεγάλη τραγουδίστρια. Το λέω και ανατριχιάζω. Πιο ροκ απ’ τη Ρίτα δεν γίνεται. Επίσης, έπαιξα με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Ήταν μεγάλη δουλειά», δήλωσε.

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης αναφέρθηκε στη συνέχεια και στην εξάρτησή του από το αλκοόλ, καθώς και για την καταγγελία που δέχτηκε πριν από σχεδόν έναν χρόνο από τη σύζυγό του, Σοφία Μιχαλοπούλου.

«Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα (σ.σ. από το να είσαι εξαρτημένος). Οποιαδήποτε εξάρτηση, ό,τι και να ‘ναι αυτό. Δεν το ήξερα ότι ήμουν εξαρτημένος από το αλκοόλ. Ποιος εξαρτημένος το παραδέχεται ότι είναι εξαρτημένος; Κανένας. Όταν καταλάβει ότι είναι εξαρτημένος, τότε ξεπερνάει και το πρόβλημα. Και γι’ αυτό, οφείλω να ευχαριστήσω πρώτα τη γυναίκα μου, τη Σοφούλα, γιατί αυτή μου έδωσε να καταλάβω ότι είμαι εξαρτημένος», εξομολογήθηκε.

«(σ.σ. Έλεγα) αυτό το παραμύθι που λένε όλοι οι εξαρτημένοι. “Το ελέγχω, το ελέγχω, το ελέγχω”. Θυμάμαι πέντε χρονών παιδάκι, που έκλεβα την κανάτα που γλεντούσαν οι δικοί μου και έπινα. (σ.σ. Κάθε βράδυ χρειαζόμουν το ποτό) απ’ τα 15 μου και μετά. Στεναχωριέμαι, γιατί πέρασαν βράδια σε χώρους που έπαιζα, ή συναυλίες ή μαγαζιά και δεν θυμάμαι τι γινόταν. Αυτό με ενοχλεί σήμερα. Δεν θυμάμαι καν πώς πήγα σπίτι», είπε ακόμα και παραδέχτηκε ότι επέστρεφε πίσω, οδηγώντας», πρόσθεσε ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

«(σ.σ. ένιωσα τον πάτο) όταν κατάλαβα το πρόβλημα. Με βοήθησε πολύ η Σοφούλα να πάω και σε ειδικούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους… Αυτοί μου επιβεβαίωσαν το πρόβλημά μου. Έτσι; Τώρα 15 χρόνια το παλεύω», δήλωσε στη συνέχεια, προσθέτοντας: «Τώρα όμως είμαι πεντακάθαρος εδώ και πέντε – έξι μήνες, το λέω και ευχαριστιέμαι και έχω συνειδητοποιήσει πλέον. Το πρόβλημα είναι μέσα μου».

«Δεν είναι τυχαίο που έχω ζητήσει συγγνώμη και ζητάω συγγνώμη σ’ όσους έχω ταλαιπωρήσει. (σ.σ. Βρήκα με τον γιατρό τη ρίζα του κακού) και μου έδωσε θεραπεία με φάρμακα. Κάτι πήγε να γίνει πάλι σκόνταψα. Ένα φάρμακο που μου έδωσε, συμπλήρωμα με τα άλλα τέσσερα, πέντε δηλαδή χαπάκια… Το μυαλό τα κάνει όλα αυτά», σημείωσε ακόμα.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Γιοκαρίνης ερωτήθηκε για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και ανέφερε ότι έφταιξε διότι φώναξε στη σύζυγό του, ενώ έριξε και «ευθύνες» στα media για τον χειρισμό της υπόθεσης.

«Αυτό ήταν και υπερβολικό παιδιά. Ακούστηκε κάτι που δεν ισχύει όπως ήταν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το κάνανε… Υπήρχε μια καταγγελία, αλλά εδώ βγάλανε στη φόρα…. Έφταιξα γιατί φώναξα. Τίποτα άλλο όμως. Έφταιξα εκεί, ναι. Το αλκοόλ σε αγριεύει. Σε αγριεύει και κάνει τον άλλον να φοβάται. (σ.σ. Δεν γινόμουν) ιδιαίτερα βίαιος αλλά…,», εξομολογήθηκε στη συνέχεια αναφέροντας ότι ζήτησε «συγγνώμη» στη σύζυγό του.

«Κοίτα να δεις, δεν είμαστε μόνο ζευγάρι εμείς οι δύο. Είμαστε και συνεργάτες. Αν δεν υπάρχει αγάπη δεν γίνεται τίποτα», είπε στο τέλος για τη σύζυγό του ο Γιάννης Γιοκαρίνης.