Η Κατερίνα Γερονικολού ευχήθηκε για τα γενέθλια του Γιάννης Τσιμιτσέλη, με 4 φωτογραφίες

Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης και πορεύονται μαζί εδώ και χρόνια.

Παρόλο που και οι δύο είναι δημοφιλείς και επιτυχημένοι προτιμούν να μη μοιράζονται συχνά στιγμές από την προσωπική τους ζωή στα social media και να κρατούν χαμηλό προφίλ. Ωστόσο, την Τρίτη (28.07.2026) η Κατερίνα Γερονικολού έκανε μία εξαίρεση και ευχήθηκε δημοσίως για τα γενέθλια του Γιάννη Τσιμιτσέλη μέσω του Instagram.

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Η όμορφη ηθοποιός ανέβασε ένα κολάζ με τέσσερις φωτογραφίες τους από διάφορες στιγμές της κοινής τους πορείας και έγραψε λακωνικά «Χρόνια πολλά» στα αγγλικά.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι γεννημένος στις 28 Ιουλίου 1981 και σήμερα έγινε 45 ετώβν.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Γερονικολού

Πρόσφατα, η Κατερίνα Γερονικολού είχε μιλήσει για την εμπειρία του Γιάννη Τσιμιτσέλη ως παρουσιαστής και τα σχόλια που δέχτηκε για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

«Αυτό είναι και αυθόρμητο και έτσι είναι αυτή η δουλειά, κρινόμαστε. Νομίζω ότι έχει δυνατό στομάχι, το κάνει ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το ξέρει ότι το κάνει πολύ καλά, αλλά θεωρώ ότι το κάνει πάρα πολύ καλά γιατί είναι αυθεντικός, γιατί έχει χιούμορ, γιατί είναι ο εαυτός του. Οπότε αυτό που χρειάζεται για την τηλεόραση πιστεύω ότι το έχει», είχε αναφέρει η Κατερίνα Γερονικολού μιλώντας για τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.