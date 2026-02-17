Γιάννης Ξανθούλης για Μαρινέλλα: Ταλαιπωρήθηκε, πάλεψε για τη ζωή της και έδωσε τις μάχες της

Ο Γιάννης Ξανθούλης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου και μίλησε για την Μαρινέλλα, που γνωρίζει εδώ και δεκαετίες. Ο συγγραφέας αποτύπωσε τη ζωή της αξεπέραστης ερμηνεύτριας σε βιβλίο, μετά από συναντήσεις τους, συζητήσεις και διηγήσεις της 87χρονης.

Ο τίτλος του βιβλίου που έγραψε ο Γιάννης Ξανθούλης είναι: «Μαρινέλλα, οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια». Όπως ανέφερε ο ίδιος, η ιδέα γεννήθηκε όταν η κόρη της ερμηνεύτριας του είπε παλαιότερα: «Θα έπρεπε να γράψετε ένα βιβλίο για τη μαμά». Ο ίδιος το σκέφτηκε και πλέον δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα.

«Εγώ δεν είμαι βιογράφος, προσπάθησα να γράψω ένα βιβλίο, πιο πολύ σαν να ήταν δικό μου βιβλίο, σαν μυθιστόρημα με ηρωίδα μια γυναίκα η οποία και αυτή είχε μια μυθιστορηματική ζωή. Όσο πιο πολύ μιλούσαμε, τόσο με ενδιέφερε η ζωή της, η σχέση της με τους ανθρώπους και λιγότερο η τραγουδιστική της παρουσία. Είναι αυτή που είναι και την ξέρει όλος ο κόσμος», είπε ο Ξανθούλης αναφερόμενος στο πώς αντιμετώπισε τη συγγραφή ενός έργου για τη ζωή της.

Στη συνέχεια, ο γνωστός συγγραφέας υπογράμμισε τον μεγάλο αγώνα που έδωσε η Μαρινέλλα στη ζωή της: «Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον σαν άνθρωπος γιατί και η ίδια ταλαιπωρήθηκε, πάλεψε για τη ζωή της και έδωσε και αυτή τις μάχες της και όλη αυτή την περιπέτειά της, αυτή προσπάθησα να αποτυπώσω».

Ο Ξανθούλης εξήγησε επίσης πώς γνωρίστηκε με τη Μαρινέλλα: «Την ήξερα τη Μαρινέλλα από πιο παλιά, είχαμε κάνει μαζί ένα σίριαλ και την είχα γνωρίσει σε μια συνέντευξη το 1980, αλλά ήρθαμε κοντά όταν γυρίστηκε από τον Κουτσομύτη ένα βιβλίο μου το ‘Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες’ στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Μαρινέλλα».