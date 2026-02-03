Γιάννης Μπέζος για το κράτος: Τα περιμένουμε όλα λες και είναι ο πατέρας μας και πρέπει να μας δώσει χαρτζιλίκι

Ο Γιάννης Μπέζος παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και στο teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα, παίρνουμε μια γεύση από την συζήτηση που είχαν. Οι δηλώσεις του ηθοποιού και σκηνοθέτη, προκαλούν κατά καιρούς αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις, κάτι που είναι πιθανό να συμβεί και μετά από αυτή τη συνέντευξη.

Ο Γιάννης Μπέζος μιλάει μεταξύ άλλων για το κράτος και τις προσδοκίες που πιστεύει ότι έχει ο κόσμος από αυτό, την ελληνική τηλεόραση, αλλά και τις δηλώσεις που συχνά προκαλούν αντιδράσεις. «Το κράτος δεν εγγυάται την προσωπική μας ευτυχία. Τα περιμένουμε όλα λες και είναι ο πατέρας μας και πρέπει να μας δώσει χαρτζιλίκι», ανέφερε μετά από σχετική ερώτηση.

«Η ελληνική τηλεόραση είναι ψευτοχαρούμενη. Γενικά δεν πάω από εδώ και από εκεί», είπε στη συνέχεια για την ελληνική τηλεόραση αλλά και για τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του.

«Το ότι κάποιοι μπορεί να ενοχληθούν, το εγγράφω στα θετικά», τόνισε σε άλλο σημείο για τις δηλώσεις του που συχνά προκαλούν αντιδράσεις.

Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε πως δεν έχει μετανιώσει για καμία από τις δηλώσεις που έκανε κατά καιρούς. «Όλη μου η διαδρομή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα αλλά δεν μου έβαλε τρικλοποδιά κανείς» είχε αναφέρει.