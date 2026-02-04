Γιάννης Μπέζος: «Και η μπούρδα έχει την ουσία της, αρκεί να λειτουργεί ως εξαίρεση και όχι ως κανόνας»

«Η ελληνική τηλεόραση είναι ψευτοχαρούμενη, βλέπεις εκπομπές και όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο» είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μπέζος.

Καλεσμένος στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ήταν ο Γιάννης Μπέζος για μια εφ όλης της ύλης συζήτηση. Ένα νέο μικρό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (04-02-2026) στο «Happy Day».

«Η αυτοκριτική και η ενδοσκόπηση με έκαναν μοναχικό και δεν το μετάνιωσα καθόλου», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Ο Γιάννης Μπέζος είπε στη συνέχεια: «Και η μπούρδα έχει την ουσία της, αρκεί να λειτουργεί ως εξαίρεση και όχι ως κανόνας. Η ελληνική τηλεόραση είναι ψευτοχαρούμενη. Βλέπεις εκπομπές και όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο.

Ο γάμος είναι μια κοινωνική σύμβαση. Όταν δύο άνθρωποι μένουν σε ένα σπίτι θέλει τεχνική, πού υποχωρείς, πού επιμένεις και πού κάνεις πίσω να ακούσεις».

Σε άλλο απόσπασμα από το teaser που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, ο Γιάννης Μπέζος είχε μιλήσει για το κράτος και τις απαιτήσεις ορισμένων από αυτό.

Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε πως δεν έχει μετανιώσει για καμία από τις δηλώσεις που έκανε κατά καιρούς. «Όλη μου η διαδρομή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα αλλά δεν μου έβαλε τρικλοποδιά κανείς» είχε αναφέρει.