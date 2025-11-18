Γιάννης Οικονομίδης: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι μοναδικός, μεγαλόψυχος και δοτικός»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης μίλησε με λόγια αγάπης και θαυμασμού για τον αγαπημένο του συνεργάτη που πρωταγωνιστεί στη νέα του ταινία και είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Σπασμένη φλέβα» μίλησε τόσο για τη νέα του δουλειά όσο και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη τονίζοντας ότι είναι μεγαλόψυχος και δοτικός.

«Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι για μένα ένας πολύ καλός και αγαπημένος φίλος. Και εκτός από συνεργάτης, του έχω πάρα πολύ μεγάλο θαυμασμό», είπε ο Γιάννης Οικονομίδης για τον γνωστό ηθοποιό.

«Είναι μοναδικός ο Βασίλης και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Είναι πολύ μεγαλόψυχος και δοτικός. Βοήθησε πάρα πολύ και στο γύρισμα. Εκτός από πρωταγωνιστής μου ήταν και το “δεξί” μου “χέρι”.

Σταμάτησε όλες τις δουλειές του με τον υπόλοιπο κόσμο για να βοηθήσει. Δεν είναι ποτέ ανταγωνιστικός, είναι γενναιόδωρος. Πάντα καλά λόγια έχουν να πούνε όλοι».

Παράλληλα, ο Γιάννης Οικονομίδης μίλησε για την ταινία που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό.

«Όταν έκανα την πρώτη ταινία, το “Σπιρτόκουτο”, δεν περίμενα ότι θα κάνω και δεύτερη», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Έφτασα στο γκρεμό και στην καταστροφή όταν έκανα αυτήν την ταινία», είπε για το «Σπιρτόκουτο».

«Ήταν μία ταινία ανθρώπινων σχέσεων και αυτό που ήθελα να κάνω εγώ τότε», παραδέχτηκε ακόμα για την πρώτη του ταινία.

«Είχα βρεθεί σε πολύ μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο, μοντάραμε μήνες, μετά κρασάραν οι δίσκοι, χάσαμε όλον τον ήχο και το κάναμε ξανά», εξομολογήθηκε ακόμα ο Γιάννης Οικονομίδης για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τότε.

«Διαισθανόμουν ότι ήταν κάτι ξεχωριστό. Έκανε 4.000 – 5.000 εισιτήρια, δεν ήταν κάτι σπουδαίο αλλά εγώ τότε ήμουν ο “κανένας”», παραδέχτηκε στη συνέχεια.