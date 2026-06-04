Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ που ανέβασε για τα γενέθλιά του

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (04.06.2026) ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος με ανάρτηση στο Instagram ευχαρίστησε τους followers του, για τις ευχές τους.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανέβασε μια φωτογραφία από τα γενέθλιά του, το 1974, στην οποία τον βλέπουμε μαζί με τους γονείς του, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

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«Άρχισαν οι ευχές για τα γενέθλια μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι τα καλύτερα! Η φωτογραφία είναι από γενέθλια μου το 1974 και αυτήν την τράβηξε ο προσωπικός φωτογράφος της μητέρας μου ο Κλεισθένης. Και φέτος μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίας θα γίνει πραγματικότητα η κυκλοφορία του λευκώματος η Αλίκη μέσα από το φακό του Κλεισθένη με πολλές αδημοσίευτες φωτογραφίες και την επιμέλεια του μοναδικού στο είδος του Μάκη Δελαπόρτα», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aliki Vougiouklaki Official (@alikivougiouklakiofficial)

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πήρε εξιτήριο την Τετάρτη από το Ασκληπιείο της Βούλας, μετά από 5 ημέρες νοσηλείας αν και είχε κάνει αναρτήσεις για να διαψεύσει τα δημοσιεύματα που ανέφεραν από αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Στις αναρτήσεις του υποστήριξε πως βρέθηκε στο νοσοκομείο για το ετήσιο τσεκ απ του.