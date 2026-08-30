Γιάννης Πάριος: Τα αρνητικά σχόλια για τη συναυλία του στην Κύπρο και το ξέσπασμα συνεργάτη του – «Δεν ντρέπεστε λίγο;»

Ο Γιάννης Πάριος εμφανίστηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας στην Κύπρο, με ορισμένα βίντεο που ανέβηκαν μετά τη συναυλία στο διαδίκτυο, να συγκεντρώνουν αρνητικά σχόλια από ορισμένους. Κάποιοι έγραψαν πως ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, ίσως πρέπει να σταματήσει πλέον τις ζωντανές εμφανίσεις του. Στάθηκαν στην ηλικία του και έκριναν πως η απόδοσή του, δεν είναι ίδια με εκείνη παλαιότερων ετών.

Απάντηση στα αρνητικά σχόλια μετά τη συναυλία στην Κύπρο, έδωσε στενός συνεργάτης του ερμηνευτή, με ανάρτησή του στο facebook. Έγραψε πως ο Γιάννης Πάριος θα μείνει στην ιστορία. Απευθύνθηκε σε όσους κρίνουν πίσω από ένα πληκτρολόγιο και αναρωτήθηκε με αιχμηρό ύφος, τι έχουν πετύχει όλοι εκείνοι που έγραψαν για τον καλλιτέχνη πως «Γέρασε», «Δεν μπορεί» και «Πρέπει να σταματήσει».

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Ο Κυριάκος Τσολάκης λοιπόν, με έντονο ύφος απάντησε σε όσους μίλησαν αρνητικά για τον Γιάννη Πάριο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία, εσάς; Μετά την πρόσφατη εμφάνισή μας στη Λάρνακα διάβασα ορισμένα σχόλια για τον Γιάννη Πάριο και πραγματικά αναρωτιέμαι. Δεν ντρέπεστε λίγο; Είμαι 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου. Τριάντα τρία χρόνια πάνω στη σκηνή μαζί του, με το ακορντεόν και τα πλήκτρα μου. Έχω ζήσει αυτόν τον άνθρωπο στις μεγαλύτερες στιγμές του, αλλά και στην καθημερινότητα μιας δουλειάς που απαιτεί τεράστια δύναμη και αντοχή. Και έρχεται τώρα ο κάθε πικρόχολος πίσω από ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο, βλέπει δέκα δευτερόλεπτα από μια συναυλία και αποφαίνεται: «Γέρασε». «Δεν μπορεί». «Να σταματήσει». «Φτάνει πια». Ποιοι είστε, ρε;

Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών; Πόσες χιλιάδες ανθρώπους κάνατε να κλάψουν; Πόσες γενιές τραγούδησαν τα τραγούδια σας; Πόσα θέατρα γεμίσατε; Πόσα τραγούδια σας έγιναν κομμάτι της ζωής ενός ολόκληρου λαού; Τίποτα; Τότε λίγη ταπεινότητα δεν θα σας έβλαπτε. Βλέπετε να δίνει το μικρόφωνο στον κόσμο και βγάζετε το συμπέρασμα ότι «δεν μπορεί να τραγουδήσει». Ψάχνετε με το μικροσκόπιο να βρείτε μια στιγμή, μια ανάσα, ένα δευτερόλεπτο, για να χύσετε τη χολή σας. Αυτό δεν λέγεται κριτική. Λέγεται κακοψυχία. Ναι λοιπόν! Ο Γιάννης Πάριος μεγάλωσε.

Κι εγώ μεγάλωσα. Κι εσείς μεγαλώνετε. Όλοι μεγαλώνουμε! Ή μήπως κάποιοι από εσάς έχετε υπογράψει συμβόλαιο με την αιώνια νεότητα; Τα χρόνια όμως δεν ακυρώνουν το ταλέντο. Δεν διαγράφουν την προσφορά. Δεν σβήνουν την ιστορία. Και ο Πάριος έχει γράψει ιστορία. Δεν «υπήρξε» απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής. Είναι ο Γιάννης Πάριος. Μια από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι. Ένας ερμηνευτής που συνόδευσε έρωτες, χωρισμούς, γάμους, ξενύχτια, χαρές και πίκρες εκατομμυρίων Ελλήνων. Και αυτή τη διαδρομή δεν μπορεί να τη σβήσει κανένας κακοπροαίρετος σχολιαστής του διαδικτύου. Ξέρετε ποιο είναι το εύκολο; Να κάθεσαι στον καναπέ σου και να μηδενίζεις ανθρώπους. Το δύσκολο είναι να δημιουργήσεις κάτι που θα υπάρχει όταν εσύ δεν θα υπάρχεις πια. Αυτό το κατάφερε ο Πάριος.

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Και κάτι τελευταίο προς όλους αυτούς τους ατρόμητους δικαστές του πληκτρολογίου: Πριν ξαναγράψετε «να σταματήσει», κοιταχτείτε πρώτα στον καθρέφτη και αναρωτηθείτε: “Εγώ τι άφησα πίσω μου;”. Γιατί τον Πάριο, είτε τον αγαπάτε είτε όχι, όταν θα γραφτεί η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, θα τον γράψει με τεράστια γράμματα. Εσάς; Γι’ αυτό, αρκετά με τη χολή και την κακία. Σεβαστείτε επιτέλους έναν άνθρωπο που πρόσφερε μια ζωή στο ελληνικό τραγούδι. Και αν δεν μπορείτε να τον σεβαστείτε, τουλάχιστον μην προσπαθείτε να μικρύνετε έναν μεγάλο άνθρωπο για να αισθανθείτε εσείς μεγαλύτεροι. Γιατί οι μεγάλοι δεν μικραίνουν από τα σχόλιά σας. Τα σχόλιά σας απλώς δείχνουν πόσο μικροί μπορείτε να γίνετε εσείς. Κυριάκος Τσολάκης, 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου. Τον ευχαριστώ για όλα» κατέληξε ο ίδιος.

Τα βίντεο από την συναυλία του Γιάννη Πάριου

Ο δημοφιλής ερμηνευτής αποθεώθηκε για ακόμα μία φορά στην Κύπρο, όμως πολλοί που είδαν βίντεο από την εμφάνισή του, υποστήριξαν ότι ο Γιάννης Πάριος «πρέπει να αποσυρθεί» και ότι «εκτίθεται», φέρνοντας ως παράδειγμα τη Χαρούλα Αλεξίου που σταμάτησε το ζωντανό τραγούδι όταν ένιωσε ότι η φωνή της άλλαξε.

Αρκετοί έγραψαν ότι ένας θρύλος του ελληνικού τραγουδιού δεν χρειάζεται να κάνει εμφανίσεις που δεν ανταποκρίνονται στο ένδοξο παρελθόν του.

Αντίθετα, υπήρξε και ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης από θαυμαστές του, οι οποίοι τόνισαν ότι ο Γιάννης Πάριος παραμένει μια τεράστια ιστορική φωνή και ότι το κοινό πηγαίνει στις συναυλίες του για να τον τιμήσει και να τραγουδήσει μαζί του, ανεξάρτητα από την ηλικία του.