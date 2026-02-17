Γιάννης Πλούταρχος: Έτοιμη να του στείλει εξώδικο η 48χρονη stalker του – «Δεν έκανα τίποτα παράνομο» επιμένει

Ο Γιάννης Πλούταρχος είδε τον Νοέμβριο του 2025 να πέφτει η αυλαία στην υπόθεση με την 48χρονη stalker του, στα δικαστήρια. Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της πρόκλησης τρόμου και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Η ίδια όμως φέρεται να αποφασισμένη να περάσει στην αντεπίθεση και να στείλει εξώδικο στον τραγουδιστή.

Η 48χρονη ζητάει να ακυρωθεί η μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος της, ο Γιάννης Πλούταρχος, καθώς όπως υποστηρίζει ήταν και είναι νομικά αβάσιμη. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά του τραγουδιστή και να του στείλει εξώδικο.

Ο δικηγόρος της 48χρονης, Αντώνης Χασάνδρας πρότεινε στους δικηγόρους του τραγουδιστή να ακυρώσουν επίσημα την μήνυση στη γραμματεία των δικαστηρίων. Η πρόταση αυτή δεν απορρίφθηκε, αλλά ούτε έγινε δεκτή από την πλευρά του Γιάννη Πλούταρχου. «Ζητάω να ακυρωθεί η μήνυση, έχω σοβαρούς λόγους που το ζητάω αυτό. Νομικά δεν στέκεται η μήνυση άλλωστε. Μου έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα αυτή η υπόθεση. Όλοι με αποκαλούν αδίκως stalker. Εγώ είναι το θύμα της υπόθεσης, δεν ειμαι stalker» λέει η 48χρονη στην εφημερίδα Espresso.

Μάλιστα, τονίζει πως δεν επιχείρησε ποτέ να επικοινωνήσει με τον τραγουδιστή μετά τη μήνυση και ότι, αν εκείνος είχε εκφράσει εξ αρχής έστω μία φορά την ενόχλησή του, θα είχε σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε ενέργεια. «Δεν με σταμάτησε ποτέ. Ποτέ δεν μου είπε ότι ενοχλείται από τις ενέργειές μου. Αν μου έλεγε ότι ενοχλείται, θα σταματούσα» προσθέτει.

Η 48χρονη συνεχίζει λέγοντας: «Ξαφνικά. πήγε μια μέρα και μου έκανε μήνυση. Πήγε στον δικαστή να πει ότι τον ενοχλώ. Η ρίζα της μήνυσης είναι ότι δεν με ενημέρωσε ποτέ ότι τον ενοχλώ. Πλέον δεν υπάρχει ούτε θαυμασμός ούτε τίποτα προς το πρόσωπό του. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ακυρώνεται η μήνυση. Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Γιατί απέσυρε τα ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον δεν νιώθει απειλή από εμένα, αλλά δεν αποσύρει τη μήνυση;» αναρωτιέται στη συνέχεια.

Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, όπως αποκαλύπτει, σκοπεύει να στείλει εξώδικο στον τραγουδιστή, απαιτώντας εξηγήσεις για την άρνηση της ακύρωσης της μήνυσης και προτείνοντας παράλληλα συμφωνητικό συμβιβασμού, ώστε η υπόθεση να λήξει οριστικά και να μη στιγματίζει κανέναν από τους εμπλεκόμενους.

Υπενθυμίζεται πως η 48χρονη έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, κίνηση που επιβεβαιώνει πως θεωρεί ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει οριστικά.

Για την stalker του Γιάννη Πλούταρχου, είχε μιλήσει προ ημερών και η κόρη του. «Την θυμάμαι σαν φιγούρα έξω από το σπίτι» είχε πει μεταξύ άλλων.