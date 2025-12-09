Γιάννης Τσιμιτσέλης: Νέο μήνυμα στα social media για την περιπέτεια υγείας – «Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε»

Αντιμέτωπος με μία ξαφνική περιπέτεια υγείας βρέθηκε τις τελευταίες ώρες ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, καθώς, όπως αποκάλυψε, εισήχθη στο νοσοκομείο με κολικούς στα νεφρά.

Ο ηθοποιός το μεσημέρι της Τρίτης (09.12.2025) τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο και για τον λόγο αυτόν δε θα καταφέρει να είναι συνεπής στα τηλεοπτικά του καθήκοντα στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Λίγες ώρες αργότερα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι η δύσκολη αυτή ημέρα πέρασε και τελικά όλα πήγαν καλά.

«Έχω πάθει σοκ από τα μηνύματα σας για περαστικά. Απ’ ότι φαίνεται όλα πηγαίνουν καλά. Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε.

Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ», έγραψε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην ανάρτησή του.

«Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά. Σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά», είχε γράψει νωρίτερα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από το νοσοκομείο.