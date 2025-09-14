Lifestyle

Γιάννης Βαρδής για Αντώνη Βαρδή: «Με τον πατέρα μου ήρθαμε κοντά γύρω στα 18 μου, τα 2 πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα»

«Κάποια στιγμή μου είπε ότι είχε πολλά ελαττώματα και ότι ήταν λάθος να προσπαθεί να με κάνει σαν εκείνον», εξομολογήθηκε ακόμα
Γιάννης Βαρδής και Αντώνης Βαρδής
Ο Γιάννης Βαρδής και ο Αντώνης Βαρδής / NDP PHOTO

Ο Γιάννης Βαρδής έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στη σχέση του με τον αείμνηστο πατέρα του και σπουδαίο Έλληνα καλλιτέχνη, Αντώνη Βαρδή.

Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Κυριακή στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1 με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη. Ο Γιάννης Βαρδής αποκάλυψε ότι με τον πατέρα του ήρθε κοντά με τα 18 του χρόνια, καθώς επέλεξε να μείνει μαζί όταν η μητέρα του έφυγε για την Αμερική.

«Με τον πατέρα μου ήρθαμε κοντά γύρω στα 18 μου. Η μητέρα μου έφυγε στην Αμερική, ξαναπαντρεύτηκε και οι επιλογές δεν ήταν πολλές. “Ή έρχεσαι μαζί μου στην Αμερική ή μένεις με τον μπαμπά” ήταν οι επιλογές. Επέλεξα τον πατέρα και εκεί ξανασυστηθήκαμε, αν και επί της ουσίας δεν γνωριζόμασταν.

Δηλαδή μέχρι τότε η επαφή μας ήταν κάποια Σαββατοκύριακα, κάποιες διακοπές μέσα στον χρόνο. Δεν υπήρχε ουσιαστική επαφή, δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι, λοιπόν, εντελώς ξανασυστηθήκαμε και από τις δυο πλευρές. Ίσως και εκείνος δεν ήξερε τα πρώτα χρόνια πως να λειτουργεί σαν πατέρας, δεν το είχε βιώσει στο πετσί του και εγώ δεν τον ήξερα καθόλου. Παρ’ όλα αυτά τον επέλεξα, ήταν δύσκολο», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Βαρδής.

«Τα 2 πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Υπάρχει πάντα αυτό των γονέων, ότι δηλαδή μας μοιάζουν τα παιδιά μας αλλά τα παιδιά έχουν μια εντελώς διαφορετική προσωπικότητα. Σίγουρα είχαμε κοινά στοιχεία αλλά ο πατέρας μου πίστευε ότι είμαστε ίδιοι. Κάποια στιγμή το κατάλαβε και μου είπε ότι είχε πολλά ελαττώματα και ότι ήταν λάθος να προσπαθεί να με κάνει σαν εκείνον», παραδέχτηκε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

Σημειώνεται ότι ο Αντώνης Βαρδής «έφυγε» από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, σε ηλικία μόλις 66 ετών, έπειτα από μία άνιση μάχη με τον καρκίνο.

