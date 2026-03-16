Γιάννης Βούρος για Λένα Κώνστα: Εννοείται ότι έχω περάσει κρίση με τη σύζυγό μου, ξεπεράστηκε με χιούμορ

Γιάννης Βούρος και Λένα Κώνστα παραμένουν μαζί και έχουν βρει όπως φαίνεται τον τρόπο να διαχειρίζονται σωστά κρίσεις και δύσκολες καταστάσεις στον γάμο τους. Ο ηθοποιός και πρώην δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (15-03-2026) στο Θέατρο Παλλάς και παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών.

Σε ερώτηση για την Λένα Κώνστα, ο Γιάννης Βούρος ανέφερε: «Η γυναίκα μου είναι ο πιο αυστηρός κριτής. Εννοείται ότι έχω περάσει κρίση με τη σύζυγό μου. Όποιος έχει πει δεν συμβαίνει είναι ψεύτης. Η κρίση ξεπερνιέται με συζήτηση και μετά από ένα σημείο με χιούμορ», ανέφερε στο απόσπασμα που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

Ο γάμος του με την Λένα Κώνστα ήταν ο τρίτος για τον Γιάννη Βούρο. Έγινε το 1998 και από αυτόν τον Αλέξη-Ιωάννη Βούρο που έδωσε άλλο νόημα στη ζωή τους. Χώρισαν και παντρεύτηκαν ξανά το 2021. Από τότε παραμένουν μαζί και δηλώνουν ευτυχισμένοι.

Ο Γιάννης Βούρος υπήρξε παντρεμένος με την ηθοποιό Άννα Αδριανού. Αργότερα και αφού χώρισαν, από έναν εφήμερο δεσμό του γεννήθηκε η Μαρία-Λουίζα Βούρου. Την αναγνώρισε σαν δικό του παιδί κι ενώ μετά από αρκετά χρόνια, έμαθαν ότι δεν υπάρχει καμία βιολογική σχέση μεταξύ τους μέσω τεστ DNA, οι δύο τους συνέχισαν να κρατούν άριστες οικογενειακές σχέσεις σαν πατέρας με κόρη.

«Έχω βιώσει αποτυχίες στο επίπεδο να έχεις λίγους θεατές. Έλεγα στις καθαρίστριες, από την τρίτη σειρά και μετά μην καθαρίζετε τα καθίσματα, έτσι κι αλλιώς δεν πατάει άνθρωπος» είχε αναφέρει ο Γιάννης Βούρος προ ημερών, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.