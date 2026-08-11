Γιάννης Χατζηγεωργίου: «Δέχτηκα παρενόχληση και απάντησα με ένα “μπουκέτο”»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μίλησε για την πορεία του στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό παρενόχλησης που του συνέβη.

Ο γνωστός ηθοποιός και τραγουδιστής μίλησε στην εφημερίδα Espresso και στον Στέργιο Σαμαρτζή. Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε και σε έναν άνθρωπο του χώρου που τον είχε προσκαλέσει στο σπίτι του στο ξεκίνημα της πορείας του.

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«Δέχτηκα παρενόχληση και απάντησα με ένα “μπουκέτο”. Δεν το δέχτηκα τόσο εύκολα, δεν μπήκα στη διαδικασία να πω κάτι. Έχω πολλά στάδια πάνω σε αυτό. Έχω δεχτεί διάφορες κακοποιήσεις και χούφτωμα και με λεκτικό λόγο που απάντησα με μπουκέτο», ξεκαθάρισε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.

«Έχει τύχει να μου πούνε “πήγαινε στο σπίτι του τάδε να σε δει, θα σε φτιάξει”. Δεν έχω πάει ποτέ. Μην κάνετε ποτέ αυτή την κίνηση. Ότι ξαφνικά αυτός θα σε δει και θα πας να υπογράψεις 15 συμβόλαια… Και ποιος είναι αυτός στην τελική. Κανένας δεν είναι. Οι πουθενάδες είναι που τα κάνουν αυτά. Είναι άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν άλλα πράγματα», δήλωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα μίλησε και για έναν άνθρωπο του χώρου του που τον είχε προσκαλέσει στο σπίτι του και εμφανίστηκε με τη ρόμπα του.

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«Μπαίνοντας στο σπίτι τον είδα με τη ρόμπα τον κύριο, ήμουν πιτσιρίκι και ήθελα να βρω έναν τρόπο να ξεκινήσω τα κάστιγκ και να κάνω καλύτερα πράγματα. Με βλέπει και αρχίζει να μου λέει διάφορα πράγματα και καταλαβαίνω πού πάει αυτό και επειδή είδε ότι ήμουν ένα πολύ σοβαρό παιδί και δεν υπήρχε περίπτωση να εννοηθεί κάτι στην ατμόσφαιρα.

Αμέσως μου είπε “Θα σε δω και θα κάνουμε κάποια φωτογράφιση κάποια μέρα” και ευτυχώς… με έγραψε», ανέφερε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.