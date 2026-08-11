Η Κατερίνα Βρανά θυμήθηκε τις απορίες που είχε, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο είχε βρεθεί στα τέλη Ιουλίου η Κατερίνα Βρανά, όπως είχε αποκαλύψει μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Instagram. Τότε η γνωστή stand up comedian είχε συζητήσει με ένα αγαπημένο της πρόσωπο για πολλά θέματα και θυμήθηκε μία από τις απορίες που είχε.

Η Κατερίνα Βρανά την Τρίτη (11.08.2026) δημοσίευσε ένα βίντεο για να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τις παραστάσεις που ετοιμάζει τον προσεχή Σεπτέμβριο και επέλεξε να κοινοποιήσει μία απορία που είχε σχετικά με τα early bird εισιτήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σωτηρία, τα early birds γιατί λέγονται έτσι στην Ελλάδα, αφού είναι αγγλική παροιμία; Στην Ελλάδα είναι η παροιμία “των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν”. Λοιπόν, άκου να δεις τα εισιτήρια early birds από ‘δω και πέρα, θα λέγονται των φρονίμων, ψήνεσαι;», ακούγεται να λέει η Κατερίνα Βρανά με χιούμορ από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Όταν είσαι στο νοσοκομείο και έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο, κάνεις πολύ σοφές σκέψεις. (Έχω βγει από το νοσοκομείο, είμαι μια χαρά στο σπίτι και αράζω και ετοιμάζομαι για τις παραστάσεις του Σεπτεμβρίου. Ετοιμαστείτε κι εσείς)», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Βρανά.

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Βρανά βιώνει μία ιδιαίτερη καθημερινότητα μετά τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε, κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στη Μαλαισία, όπου υπέστη σηπτικό σοκ.