Κιμ Καρντάσιαν: Διαρρήκτης εισέβαλλε στην έπαυλη της στο Χίντεν Χιλς και έκλεψε αυτοκίνητο

Εφιαλτικές ώρες βίωσε η Κιμ Καρντάσιαν, καθώς ένας άγνωστος διέρρηξε την έπαυλή της στο Χίντεν Χιλς.

Σύμφωνα με το Fox News, το βράδυ της Κυριακής (09.08.2026) ένας νεαρός άντρας εισέβαλλε στο πολυτελές σπίτι της γνωστής τηλεπερσόνας και επιχειρηματία και κατάφερε να κλέψει ένα αυτοκίνητο. Η Κιμ Καρντάσιαν – για καλή της τύχη – δε βρισκόταν εκεί, καθώς η έπαυλη βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης.

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Ο διαρρήκτης συνελήφθη από τις αρχές, καθώς λίγο νωρίτερα έγινε αντιληπτός από το προσωπικό του σπιτιού. Ο δράστης μπήκε στην έπαυλη και πήρε κάποια αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια τοποθέτησε σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο πήρε και έκανε βόλτες στην περιοχή.

«Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άνδρα και τον συνέλαβαν για διάρρηξη και κλοπή οχήματος χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Ο ύποπτος μεταφέρθηκε και συνελήφθη στο Τμήμα Σερίφη του Μαλιμπού / Lost Hills με τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Ο ύποπτος παραμένει υπό κράτηση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαβιβαστεί στο Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες για εξέταση», ανέφεραν οι αρχές για το περιστατικό.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι το κλεμμένο όχημα δεν ανήκε στην Κιμ Καρντάσιαν, αλλά σε μέλος του προσωπικού της. Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι της Καρντάσιαν δεν απάντησαν στο αίτημα του Fox News Digital για κάποιο σχόλιο από πλευράς της.

Σημειώνεται ότι το 2014, η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ αγόρασαν την έπαυλη στο Χίντεν Χιλς έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο πλαίσιο του διακανονισμού του διαζυγίου τους, εκείνη αγόρασε το σπίτι και τα υπάρχοντά του από τον ράπερ έναντι 23 εκατομμυρίων δολαρίων και συνεχίζει να ζει εκεί με τα τέσσερα παιδιά τους: Νορθ, Σικάγο, Σεντ και Ψαλμ. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022.