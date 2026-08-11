Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης ερωτευμένοι στην παραλία – Η ανάρτηση της ηθοποιού

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης. Εδώ και κάποιες εβδομάδες το ζευγάρι βρίσκεται σε φάση διακοπών και γεμίζει τις μπαταρίες του, μακριά από υποχρεώσεις και έγνοιες.

Οι δυο τους το τελευταίο διάστημα μοιράζονται όλο και πιο συχνά κοινά στιγμιότυπα στα social media, αντίθετα με το ξεκίνημα της σχέσης τους που δεν έβαζαν ποτέ κοινές φωτογραφίες. Την Τρίτη (11.08.2026) η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πέρασαν μία ημέρα στη θάλασσα και ανέβασε κάποιες στιγμές τους.

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Η όμορφη ηθοποιός φορούσε ένα εντυπωσιακό μπικίνι σε βισσινί απόχρωση και ένα πράσινο καπέλο για να προστατεύει το πρόσωπό της από τον ήλιο.

«Μια μέρα στη θάλασσα έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Πρόσφατα, η Ντορέττα Παπαδημητρίουδημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από μία καλοκαιρινή της εξόρμηση με τη Μαίρη Συνατσάκη και τη μικρή Ολίβια στη θάλασσα. Η μικρούλα είναι βαφτιστήρα της και έπαιξε μαζί της στην ακροθαλασσιά.

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η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στο οποίο φαίνεται να απολαμβάνει δροσερές βουτιές σε ένα ποτάμι, το οποίο περιβάλλεται από ένα μαγευτικό δάσος. Αν και δε θέλησε να πει ακόμα σε ποιον ειδυλλιακό προορισμό βρίσκεται, όμως τόνισε με χιούμορ ότι με αυτόν τον τρόπο καταπολεμά τον καύσωνα.

Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχε μοιραστεί μία selfie, η οποία έδειχνε τους δυο τους να βρίσκονται στο αυτοκίνητο κι εκείνος να οδηγά προς άγνωστη κατεύθυνση.