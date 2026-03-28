Gio Kay: Το όραμά μου είναι να γίνω πρωθυπουργός της Ελλάδας, πρότυπό μου ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Gio Kay παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Βασάλο, για την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», που μεταδόθηκε το πρωί του Σαββάτου (28-03-2026). Ο επιχειρηματίας μίλησε για το μεγάλο του όνειρο, που όπως είπε είναι να γίνει πρωθυπουργός, για την πορεία του στο Survivor και για την παρουσία του στο «J2US» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Gio Kay αποκάλυψε πως στόχος του είναι να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας με το δικό του κόμμα, το «Generation Hellas», τοποθετώντας τον εαυτό του «προς το λαό» και όχι παραδοσιακά σε αριστερά ή δεξιά. «Το όραμά μου είναι να γίνω πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το λέω φουλ αλήθεια, μιλάς τώρα στον μελλοντικό ευρωβουλευτή της Ελλάδος. Θα έχω το δικό μου κόμμα, που λέγεται Generation Hellas» είπε χαρακτηριστικά ο επιχειρηματίας.

«Πολλοί με έχουν μάθει από το Survivor που απλά για μένα ήταν μια στρατηγική να μπω μέσα στα σπίτια. Και τώρα αντί για τους πιτσιρικάδες με ξέρουν και οι γιαγιάδες. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, μπορεί να με ξέρουν από το “Just the Two of Us” που τραγουδάω. Είναι για μένα ότι το Survivor που ήμουνα με άτομα που δεν τους ξέρει κανείς και έγινα θρύλος. Τώρα έρχομαι εδώ με άλλους που είναι διάσημοι και γίνομαι θρύλος και εδώ».

Πρότυπό του, όπως λέει, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο όχι για την πολιτική του, αλλά για την πορεία του ως επιχειρηματίας, σταρ reality show και προσωπικότητας της showbiz. Όπως ανέφερε, είναι εξίσου διάσημος όσο ο Σάκης Ρουβάς, ενώ τηλεοπτικά εκτιμά τον Γιώργο Λιάγκα.

Παράλληλα, ο Gio Kay ετοιμάζει το βιβλίο του με τίτλο «Νοοτροπία: Life of a Hustler», το οποίο περιγράφει ως ένα εγχειρίδιο life coaching και αυτοβελτίωσης.

«Εγώ σε αυτή τη φάση είμαι ο Πλάτωνας του Σωκράτη. Ο Πλάτωνας άκουγε τον Σωκράτη και έγραφε. Εγώ από όλα τα βιβλία που έχω διαβάσει και από όλους τους ανθρώπους που έχω κάνει και εγώ συνέντευξη και έχω εγώ μιλήσει και έχω εγώ δει, τα έχω βάλει όλα σε ένα», είπε.

Προ ημερών ο Gio Kay ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Σταμάτη Φασουλή, μετά την κριτική που δέχτηκε για το τραγούδι που ερμήνευσε στο «J2US».