Γιώργος Αλκαίος: Ήμουν ο αγαπημένος των δισκογραφικών γιατί πουλούσα και κακός μπελάς γιατί ήξερα ότι πουλούσα

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Αλκαίος και αναφέρθηκε τόσο στην πορεία του στο μουσικό πεντάγραμμο όσο και στην ενασχόλησή του με την τέχνη της υποκριτικής.

Παράλληλα, ο γνωστός καλλιτέχνης σχολίασε και το τραγούδι του Akyla, που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision, καθώς είχε βρεθεί το 2010 στην ίδια θέση, κατακτώντας την 8η θέση. Επίσης, ο Γιώργος Αλκαίος υπογράμμισε ότι ήθελε πολύ να συνεργαστεί με τον Πάνο Βλάχο, πράγμα που τελικά συνέβη.

«Είμαι σε μία φάση που δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν, έχω κάνει τον κύκλο μου και τώρα θα τραγουδήσω αυτά που μου αρέσουν. Πάντα είχα ένα συγκεκριμένο πλάνο όποτε ξεκινούσα, κάθε χρόνο και διαφορετικό. Δεν είμαι ένας ποπ ή λαϊκός καλλιτέχνης, ότι σκεφτόμουν το έγραφα και στην πορεία το κυκλοφορούσα», ανέφερε αρχικά, μιλώντας για τη νέα του συνεργασία με τον Πάνο Βλάχο, που ένωσαν τις δυνάμεις τους στο τραγούδι «Δεν με βολεύει».

«Έπαθα μία παράκρουση με τα social, λειτούργησαν αρνητικά σε πολλά επίπεδα. Ζύγισα λίγο τα πράγματα και είπα ότι να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις και να μην μπαίνεις σε μονοπάτια που θα σε οδηγήσουν άλλοι είναι πιο πραγματικό», παραδέχτηκε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής.

Παράλληλα, ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε και για τη συμμετοχή του στην παράσταση «Αντιγόνη» το 1990, με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Ήταν μόνο για μία παράσταση. Κανένας δεν είπε ότι την επόμενη μέρα ήταν συγκλονιστική. Γράψανε μόνο ότι εκείνη την ημέρα δεν ήταν καλή και έμεινε αυτό, είναι άδικο. Τότε ήμουν 17 ετών, ήταν άλλο level, δεν ήταν μία παράσταση απλή. Η αδικία που “έφαγε” τότε η Αλίκη ήταν επί τούτου, μόνο για εκείνη την παράσταση. Μετά δεν έγραψαν ότι “κατεδάφισε” την Αρχαία Ολυμπία, που μπήκε ο κόσμος με βροχή και καθόταν με τις ομπρέλες στο χώμα κάτω να δει την παράσταση. Η Αλίκη ήταν συγκλονιστική στην παράσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ήμουν το αγαπημένο παιδί των δισκογραφικών, γιατί πουλούσα και κακός μπελάς γιατί ήξερα ότι πουλούσα», τόνισε στη συνέχεια της συνέντευξής του ο Γιώργος Αλκαίος.

Τέλος, μιλώντας για τη δική του συμμετοχή στη Eurovision, σχολίασε και το τραγούδι του Akyla, αναφέροντας ότι «Το “Ferto” είναι ένα κατάλληλο τραγούδι για τον διαγωνισμό».