Γιώργος Αρσενάκος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χρήστος Μάστορας: Η συνάντηση – έκπληξη

Τη συνάντηση που είχε με τον Χρήστο Μάστορα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αποκάλυψε ο Γιώργος Αρσενάκος, κάνοντας πολλούς να μιλούν για μία ενδεχόμενη «συνεργασία κορυφής».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Χρήστος Μάστορας είναι δύο από τους καλλιτέχνες που κάνουν τεράστιες επιτυχίες με τη δισκογραφική εταιρεία Panik και δύο από τους πιο αγαπημένους του κοινού.

Η συνάντηση αποκαλύφθηκε μέσα από το Instagram story του Γιώργου Αρσενάκου, του συνιδρυτή και CEO της Panik, ο οποίος «ανέβασε» κοινή φωτογραφία με τους δύο καλλιτέχνες.

Η είδηση ήταν αρκετή για να κάνει τους χρήστες των social media να μιλούν για μια νέα μεγάλη σύμπραξη στην ελληνική μουσική, είτε μέσα από ένα ντουέτο των δύο καλλιτεχνών, είτε μέσα από κοινές εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο.

Η ανάρτηση του Γιώργου Αρσενάκου φαίνεται ότι αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που η Panik, που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια ζωής κι αποτελεί τη no1 δισκογραφική εταιρεία της χώρας, χαρίζει στο κοινό μεγάλες μουσικές εκπλήξεις.