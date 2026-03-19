Lifestyle

Γιώργος Αρσενάκος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χρήστος Μάστορας: Η συνάντηση – έκπληξη

Η είδηση ήταν αρκετή για να κάνει τους χρήστες των social media να μιλούν για μία νέα μεγάλη σύμπραξη στην ελληνική μουσική
Από αριστερά, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Αρσενάκος και Κωνσταντίνος Αργυρός / πηγή φωτογραφίας Instagram

Τη συνάντηση που είχε με τον Χρήστο Μάστορα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αποκάλυψε ο Γιώργος Αρσενάκος, κάνοντας πολλούς να μιλούν για μία ενδεχόμενη «συνεργασία κορυφής».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Χρήστος Μάστορας είναι δύο από τους καλλιτέχνες που κάνουν τεράστιες επιτυχίες με τη δισκογραφική εταιρεία Panik και δύο από τους πιο αγαπημένους του κοινού.

Η συνάντηση αποκαλύφθηκε μέσα από το Instagram story του Γιώργου Αρσενάκου, του συνιδρυτή και CEO της Panik, ο οποίος «ανέβασε» κοινή φωτογραφία με τους δύο καλλιτέχνες.

Η είδηση ήταν αρκετή για να κάνει τους χρήστες των social media να μιλούν για μια νέα μεγάλη σύμπραξη στην ελληνική μουσική, είτε μέσα από ένα ντουέτο των δύο καλλιτεχνών, είτε μέσα από κοινές εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο.

Η ανάρτηση του Γιώργου Αρσενάκου φαίνεται ότι αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που η Panik, που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια ζωής κι αποτελεί τη no1 δισκογραφική εταιρεία της χώρας, χαρίζει στο κοινό μεγάλες μουσικές εκπλήξεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Ντέμι Μουρ εύχεται «χρόνια πολλά» στον Μπρους Γουίλις για τα γενέθλιά του: Η φωτογραφία αγκαλιά με την εγγονή του
Και η Έμα Χέμινγκ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση θέλοντας να ευχηθεί «χρόνια πολλά στον ηθοποιό, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
Bruce Willis
Newsit logo
Newsit logo