Γιώργος Δασκουλίδης: Υπάρχει ο άντρας με το ρόλο του στην οικογένεια και υπάρχει και η γυναίκα με τον δικό της

«Δεν μπορούν και οι δύο να είναι με τον ίδιο ρόλο» ανέφερε ο Γιώργος Δασκουλίδης
Γιώργος Δασκουλίδης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας να είναι άντρας, το ουδέτερο δεν με αντιπροσωπεύει» ανέφερε ο Γιώργος Δασκουλίδης.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο παραχώρησε ο Γιώργος Δασκουλίδης. Ο γνωστός τραγουδιστής ξεκαθάρισε και για την ατάκα του, πως είναι άντρας παλαιάς κοπής.

«Παρεξηγήθηκε η δήλωσή μου. Εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει αυτό που έχουμε μάθει παραδοσιακά», είπε αρχικά ο Γιώργος Δασκουλίδης.

Ο Γιώργος Δασκουλίδης είπε στη συνέχεια: «Υπάρχει ο άντρας με το ρόλο του στην οικογένεια και υπάρχει και η γυναίκα με το ρόλο της. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δουλεύω και η γυναίκα μου κάνει όλα τα άλλα. Εγώ κάνω δουλειές στο σπίτι, μαγειρεύω, πλένω τα πιάτα, σφουγγαρίζω.

Το θέμα είναι η συμπεριφορά του άντρα απέναντι στη γυναίκα και της γυναίκας απέναντι στον άντρα. Ο αμοιβαίος σεβασμός και ο αλληλοσεβασμός με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαχωρίζονται οι ρόλοι. Δεν μπορούν και οι δύο να είναι με τον ίδιο ρόλο. Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας να είναι άντρας, το ουδέτερο δεν με αντιπροσωπεύει».

