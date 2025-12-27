Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου ερωτευμένοι στο Παρίσι – Το ρομαντικό ταξίδι του ζευγαριού

Ένα ρομαντικό ταξίδι στο Παρίσι απολαμβάνουν αυτό το διάστημα ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου και μοιράστηκαν μερικές στιγμιότυπα με τους θαυμαστές τους στα social media.

Όπως αποκάλυψαν, βρίσκονται στην πόλη του «Φωτός» εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα και απολαμβάνουν βόλτες στα ομορφότερα σημεία της πρωτεύουσας της Γαλλίας. Τόσο ο Γιώργος Γεροντιδάκης όσο και η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασαν την Παρασκευή (26.12.2025) κάποιες φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

«Christmas in Paris», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Παράλληλα το Σάββατο, αποκάλυψε μέσω ενός νέου story ότι το ζευγάρι επισκέφθηκε την Eurodisney.

«Το παιδί μέσα μου χοροπηδάει από χαρά!», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Το Παρίσι είναι η πόλη όπου η αγάπη μαθαίνει να μιλάει», έγραψε στα γαλλικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης στη δική του ανάρτηση.

«Ο έρωτας σε κάνει πιο συγκεντρωμένο. Σου δίνει να καταλάβεις ότι υπάρχει ευτυχία, το πόσο μπορείς να ανθίσεις σε όλα τα επίπεδα χωρίς να κάνεις τίποτα. Σου προκαλεί ηρεμία, όχι αναταραχή, αν και έχουμε μάθει να τον συνδυάζουμε με θυελλώδεις καταστάσεις. Η αγάπη, το μήνυμα, το νοιάξιμο, η απλή σκέψη μέσα στην ημέρα…

Όταν είναι ανοιχτό το συναίσθημα αυτό, εκπέμπεται παντού. Όταν είσαι ερωτευμένος, σου λένε “φωτίστηκες”. Γλυκαίνεις, γιατί βγαίνουν προς τα έξω τα ωραία συναισθήματά σου. Επίσης, με τον έρωτα είσαι καλύτερα και στη δουλειά σου. Όταν είσαι ερωτευμένος, ο χρόνος σταματάει και ζεις. Ζεις. Η ένωση δυο ανθρώπων που είναι ερωτευμένοι είναι ζωή. Αυτό είναι έρωτας και όχι το δέσιμο ενός ανθρώπου από έναν άλλον, η σκέψη “να τον κρατήσω πάση θυσία”, αυτό είναι που σε αποσυντονίζει», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός, Γιώργος Γεροντιδάκης, σε πρόσφατη συνέντευξή του.