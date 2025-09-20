Γιώργος Γεροντιδάκης: Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική μου ζωή, αυτή είναι η αλήθεια

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρίσκονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες και το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί. Ο δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο YouTube κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού, πως ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική του ζωή. «Εκπαιδεύεται» όμως σε τέτοιου είδους ρεπορτάζ, επειδή κάποιες εκπομπές θέλουν να γεμίσουν χρόνο.

Στη σχετική ερώτηση, ο Γιώργος Γεροντιδάκης σημείωσε πως «Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική μου ζωή, αυτή είναι η αλήθεια. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρονται οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά αυτή. Όταν έχεις μια εκπομπή και πρέπει να γεμίσει στον χρόνο, προφανώς και θα πρέπει να αφιερώσεις χρόνο σε κάτι που ο κόσμος θα έχει την ανάγκη να χαζέψει».

«Προσφέρεις αυτή την ανάγκη και γίνεται μια πάγια τακτική. Φυσικά και εκπαιδεύεται ο κόσμος σε αυτό, εγώ προσωπικά δεν θέλω να μάθω κάτι για την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Εμένα για παράδειγμα με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Αν θέλω να κάτσω να δω το παρασκήνιο, θέλω να διαβάσω τι έγινε, αλλά μέχρι εκεί. Ούτε θα το αναζητήσω καθημερινά».

Επιπλέον, εξήγησε ότι «Ποτέ δεν έχω πάει σε γύρισμα εκπομπής και να πω να μην με ρωτήσουν. Δεν υπάρχει κακή ερώτηση, υπάρχει κακή απάντηση. Αν θέλω να απαντήσω, θα απαντήσω. Βγαίνει ένα δημοσίευμα αλλά αυτό το πράγμα με αφήνει παγερά αδιάφορο. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, τους δημοσιογράφους, αυτούς που έρχονται και κάνουν τη δουλειά αυτή. Σέβομαι απεριόριστα κάθε άνθρωπο που δουλεύει για ένα σκοπό, αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος φυσικά και εκπαιδεύεται» ανέφερε ο δημοφιλής ηθοποιός.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Γεροντιδάκης σημείωσε πως «Έχουμε φτάσει σε σημείο να είμαστε τρελαμένοι και το κινητό κάνει κακό. Έχω δει ανθρώπους να σηκώνουν το κινητό και κανονικά να απαθανατίζουν όχι μόνο εμένα αλλά και άλλους ανθρώπους».

«Και ξαφνικά αυτά να τα βλέπω αλλού. Λες “Κάτσε ρε φίλε. Τι κάνεις τώρα; Θα σου άρεσε να το κάνουν σε εσένα αυτό; Με ποιο δικαίωμα;”. Εγώ έχω δει να το κάνουν σε μένα και δεν έχω πει τίποτα, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Αν είναι η δουλειά του αλλουνού κάνε ό,τι θες, αλλά δεν μιλάω για μία πρεμιέρα. Λέω να είσαι έξω και να τρως. Τουλάχιστον με έναν τρόπο δίνουμε τροφή και ένα εισόδημα σε κάποιους ανθρώπους που δεν είναι της τηλεόρασης, ούτε δημοσιογράφοι».

Πριν από μερικούς μήνες Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης διασκέδασαν στην Άννα Βίσση, με την παρουσία τους να κεντρίζει τα βλέμματα. Οι δυο τους προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από τότε που ξεκίνησε. Το τελευταίο διάστημα πάντως, δεν διστάζουν να εμφανίζονται ακόμα και σε εκδηλώσεις που γνωρίζουν ότι καλύπτονται δημοσιογραφικά.