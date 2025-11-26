Γιώργος Γιαννιάς: Δεν μπορώ τους ψεύτες και τους υποκριτές, έχω ανάγκη να πιστεύω στο Θεό

Τόσο στην απώλεια των αγαπημένων του γονιών όσο και σε ορισμένα ψέματα που τον έχουν ενοχλήσει αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Γιαννιάς στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα του Happy Day και τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη το πρωινό της Τετάρτης στον Alpha.

“Προσπαθώ να ζω με την απώλεια των γονιών μου, όσο περνάει ο καιρός. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχνιέμαι με την οικογένεια μου, αλλά και πολλές στιγμές ελεύθερης πτώσης. Γιατί ήταν πολύ κοντά οι δυο θάνατοι και η μητέρα μου έφυγε άδικα. Μου λείπουν πάρα πολύ” εξομολογήθηκε αρχικά ο Γιώργος Γιαννιάς

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο αλλά δεν το συνεχίζω, τα παράτησα όλα. Ήθελα να το πολεμήσω μόνος μου. Έχω ανάγκη να πιστεύω στον Θεό. Το να είσαι καλός Χριστιανός όμως δεν σημαίνει τίποτα”.

“Δεν μπορώ τους ψεύτες και τους υποκριτές. Αυτοί οι ίδιοι, που λένε ότι ο Χριστούλης είπε να βοηθάμε και να δίνουμε το ένα αν έχουμε δύο, δεν δίνουν ούτε πάσα από το δεξί στο αριστερό” πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιώργος Γιαννιάς στη νέα του συνέντευξη στο Happy Day με την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο Γιώργος Γιαννιάς, βρήκε τελικά το δικό του «Simion» της διασκέδασης στον Πειραιά, και έχοντας μαζί του την Ρενέ Αγέρη, από τις 25 Οκτωβρίου, υπόσχονται, να χαρίσουν μοναδικές βραδιές διασκέδασης.