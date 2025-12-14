Συμβαίνει τώρα:
Γιώργος Κακοσαίος: Ο Χάρης Βαρθακούρης έχει αδικηθεί

«Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι από τους πιο ταλαντούχους τραγουδιστές που έχουμε στην Ελλάδα. Απίστευτη φωνή, απίστευτη τεχνική»
Ο Γιώργος Κακοσαίος
Ο Γιώργος Κακοσαίος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Νίκου Γρίτση ήταν το βράδυ του Σαββάτου ο Γιώργος Κακοσαίος.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τη σύγκριση με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο, και τόνισε παράλληλα πόσο αδικημένος είναι ο Χάρης Βαρθακούρης.

«Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι από τους πιο ταλαντούχους τραγουδιστές που έχουμε στην Ελλάδα. Απίστευτη φωνή, απίστευτη τεχνική», είπε ο Γιώργος Κακοσαίος.

 

Και συνέχισε: «Έχει αδικηθεί, είχε την ατυχία να έχει πατέρα έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής. Όταν λέω “ατυχία”, εννοώ για τη σύγκριση του κόσμου».

