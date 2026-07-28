Χριστίνα Τσάφου: Θέλω να θυμάται ο εγγονός μου ότι γελάμε πολύ, ότι η γιαγιά του κάνει πλάκες

«Προσπάθησα να του κάνω πλύση εγκεφάλου ότι είμαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου» είπε για τον εγγονό της η Χριστίνα Τσάφου στη νέα της συνέντευξη.

Τόσο στη σχέση που χτίζει καθημερινά με το εγγονάκι της όσο και σ’ εκείνη που διατηρεί με την μητέρα του και πρώην σύντροφο του γιου της, Μαριλού Κατσαφάδου αναφέρθηκε η Χριστίνα Τσάφου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Λοιπόν.

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Τι θέλετε να θυμάται ο εγγονός σας από εσάς;

Ότι γελάμε πολύ, ότι η γιαγιά του κάνει πλάκες. Προσπάθησα να του κάνω πλύση εγκεφάλου ότι είμαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Έχει αρχίσει αυτός και με πειράζει.

Έχει καταλάβει τι δουλειά κάνετε;

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Περιβάλλεται από τον παππού του, Θοδωρή Κατσαφάδο που κάνει την ίδια δουλειά, τη μητέρα του Μαριλού, που το κορίτσι μου διαπρέπει και από πολύ μωρό είναι μέσα στο θέατρο και στα γυρίσματα, οπότε δεν του κάνει εντύπωση κάτι. Τραγουδάει πάντως πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά είναι του μουσικού. Έτσι τον χαρακτήριζε και η γιαγιά του, που τη χάσαμε.

Έχετε πολύ καλές σχέσεις με την πρώην νύφη σας, Μαριλού Κατσαφάδου;

Της αξίζει. Θα είναι πάντα οικογένεια μου, γιατί είναι η μητέρα του εγγονού μου. Το λέω και συγκινούμαι. Θέλω να είναι καλά. Και καλλιτεχνικά είναι σε υψηλό επίπεδο. Θέλω να έχει όλα τα καλά. Ξέρει τι της γίνεται, είναι δουλευταρού, επαγγελματίας, ξέρει τι θέλει. Έχει ταλέντο αλλά δεν το αφήνει, δουλεύει κιόλας. Και είναι η μαμά του εγγονού μου.