Lifestyle

Γιώργος Καράβας: Η ερωτική εξομολόγηση στη Ραφαέλα Ψαρρού για τα γενέθλιά της και οι πόζες στις Μαλδίβες

Ραφαέλα Ψαρρού-Γιώργος Καράβας
H Ραφαέλα Ψαρρού και ο Γιώργος Καράβας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Full in love είναι ο Γιώργος Καράβας με τη σύζυγό του, Ραφαέλα Ψαρρού και δεν έχει κανέναν λόγο να το κρύβει. 

Το γνωστό μοντέλο την Τετάρτη (25.02.2026) δημοσίευσε στο Ιnstagram μία σειρά από φωτογραφίες του με την αγαπημένη του σύζυγο σε τρυφερά τετ α τετ στις Μαλδίβες. Ταυτόχρονα, Ο Γιώργος Καράβας έκανε μία ρομαντική ερωτική εξομολόγηση στη Ραφαέλα Ψαρρού με αφορμή τα γενέθλιά της. 

«19 τότε. 34 σήμερα. 15 χρόνια μαζί. Και κάθε χρόνος είχε λόγο.

Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Να τα εκατοστήσεις. Σε αγαπώ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Καράβας.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yiorgos Karavas (@yiorgoskaravas_official)

Πρόσφατα, ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού έκαναν ένα ταξίδι μαζί με τα παιδιά τους στις εξωτικές Μαλδίβες. 

Έτσι, μοιράστηκαν αρκετά στιγμιότυπα στα social media.

«Fishing time», έγραψε σε μία ανάρτησή του το γνωστό μοντέλο και έδειξε την ψαριά του. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yiorgos Karavas (@yiorgoskaravas_official)

«A little bit of sun is what I need», ανέφερε ο Γιώργος Καράβας σε άλλη ανάρτησή του.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yiorgos Karavas (@yiorgoskaravas_official)

«Δεν υπάρχει “τέλειος” γάμος, υπάρχουν αγάπη, σεβασμός και καθημερινή προσπάθεια. Με τη γυναίκα μου έχουμε καταφέρει να κρατάμε τη σχέση μας ζωντανή, με αλήθεια και χιούμορ», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Καράβας σε συνέντευξή του για την προσωπική του ζωή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
129
105
104
95
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo