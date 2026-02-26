Γιώργος Καράβας: Η ερωτική εξομολόγηση στη Ραφαέλα Ψαρρού για τα γενέθλιά της και οι πόζες στις Μαλδίβες

Full in love είναι ο Γιώργος Καράβας με τη σύζυγό του, Ραφαέλα Ψαρρού και δεν έχει κανέναν λόγο να το κρύβει.

Το γνωστό μοντέλο την Τετάρτη (25.02.2026) δημοσίευσε στο Ιnstagram μία σειρά από φωτογραφίες του με την αγαπημένη του σύζυγο σε τρυφερά τετ α τετ στις Μαλδίβες. Ταυτόχρονα, Ο Γιώργος Καράβας έκανε μία ρομαντική ερωτική εξομολόγηση στη Ραφαέλα Ψαρρού με αφορμή τα γενέθλιά της.

«19 τότε. 34 σήμερα. 15 χρόνια μαζί. Και κάθε χρόνος είχε λόγο.

Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Να τα εκατοστήσεις. Σε αγαπώ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Καράβας.

Πρόσφατα, ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού έκαναν ένα ταξίδι μαζί με τα παιδιά τους στις εξωτικές Μαλδίβες.

Έτσι, μοιράστηκαν αρκετά στιγμιότυπα στα social media.

«Fishing time», έγραψε σε μία ανάρτησή του το γνωστό μοντέλο και έδειξε την ψαριά του.

«A little bit of sun is what I need», ανέφερε ο Γιώργος Καράβας σε άλλη ανάρτησή του.

«Δεν υπάρχει “τέλειος” γάμος, υπάρχουν αγάπη, σεβασμός και καθημερινή προσπάθεια. Με τη γυναίκα μου έχουμε καταφέρει να κρατάμε τη σχέση μας ζωντανή, με αλήθεια και χιούμορ», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Καράβας σε συνέντευξή του για την προσωπική του ζωή.