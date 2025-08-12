Γιώργος Καράβας και Ραφαέλα Ψαρρού: Τα φιλιά τους στα καταγάλανα νερά των Συβότων

Στα Σύβοτα περνούν τις διακοπές τους ο Γιώργος Καράβας και η σύζυγός του Ραφαέλα Ψαρρού. Το αγαπημένο ζευγάρι κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές χαλάρωσης.

Δεν παραλείπουν μάλιστα να μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους, με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Αυτή τη φορά ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού δημοσίευσαν στα social media μερικά στιγμιότυπα με τους δυο τους να ανταλλάσσουν φιλιά στα καταγάλανα νερά των Συβότων.

Πιο συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ραφαέλα Ψαρρού δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες με την ίδια και τον αγαπημένο της να φιλιούνται μέσα στη θάλασσα.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της έγραψε: «Εμείς. Πάντα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rafaela Psarrou-Mavraki (@rafaela_psarrou)

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τα παιδιά του, τα οποία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητά τους, ωστόσο, κάτι που δεν ξεχνούν ποτέ είναι ότι εκτός από γονείς, είναι και σύντροφοι.