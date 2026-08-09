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Κώστας Τουρνάς: Ποτέ δεν πήραν τα μυαλά μου αέρα, πάντα ένιωθα ότι εγώ χρωστάω στον κόσμο

«Όταν παίρνουν τα μυαλά σου αέρα, αλλάζει η συμπεριφορά σου», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής
Κώστας Τουρνάς
O Κώστας Τουρνάς / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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«Όπου κι αν βρεθώ, θα υπάρξει κάποιος άνθρωπος που θα μου πει “αγάπησα τα τραγούδια σου”, “σε ευχαριστώ για όσα έκανες”», δήλωσε ο Κώστας Τουρνάς σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου μίλησε ο Κώστας Τουρνάς, αυτή την εβδομάδα, όπου και ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε τόσο στη διαχείριση της αναγνωρισιμότητας όσο και στη σχέση που έχει διαχρονικά με τους θαυμαστές του.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του:

Υπήρξε περίοδος που τα μυαλά σας πήραν αέρα;

Ποτέ (σ.σ. δεν πήραν τα μυαλά μου αέρα). Πάντα ένιωθα ότι εγώ χρωστάω στον κόσμο και ποτέ ότι μου χρωστάνε. Όταν παίρνουν τα μυαλά σου αέρα, αλλάζει η συμπεριφορά σου. Αλλάζουν οι στόχοι σου και οι συνθήκες που δημιουργείς.

Απολαμβάνετε την αναγνωρισιμότητα;

Όπου κι αν βρεθώ, θα υπάρξει κάποιος άνθρωπος που θα μου πει “αγάπησα τα τραγούδια σου”, “σε ευχαριστώ για όσα έκανες”. Αυτή είναι μια ηθική ικανοποίηση που δεν μετριέται ούτε με χρήματα ούτε με οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό ψυχοθεραπευτικό βίωμα.

Σας έχουν φέρει ποτέ σε αμηχανία θαυμαστές;

Σπάνια. Μπορεί κάποιος να ξεπεράσει λίγο τα όρια ή να ζητήσει περισσότερο χρόνο από εσένα, αλλά κι αυτό είναι ανθρώπινο και κατανοητό.

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