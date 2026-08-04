Ιουλία Καλλιμάνη: Σε μοναστήρι στη Σύμη με τον σύντροφό της

Στιγμές κατάνυξης και ηρεμίας για την Ιουλία Καλλιμάνη στη Σύμη, που έκανε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εξόρμηση, μαζί με τον σύντροφό της Μιχάλη Τουρατζίδη και την παρέα τους.

Η Ιουλία Καλλιμάνη στη νέα κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμίτη στη Σύμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το στιγμιότυπο από την επίσκεψη στο μοναστήρι στο Instagram. Φωτογραφήθηκε στην είσοδο του ιστορικού μοναστηριού μαζί με τον σύντροφό της Μιχάλη Τουρατζίδη και την παρέα τους.

Ντυμένη casual και χαμογελαστή, η Ιουλία Καλλιμάνη έδειχνε να απολαμβάνει τις στιγμές ηρεμίας μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών της διακοπών.

Η συγκεκριμένη κοινή εμφάνιση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις συζητήσεις που προκάλεσε η προσωπική της ζωή. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα δεν έλειψαν και οι φήμες περί γάμου, με αφορμή το εντυπωσιακό μονόπετρο που είχε φορέσει η Ιουλία Καλλιμάνη, χωρίς η ίδια να έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα.