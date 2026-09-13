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Γιώργος Λιάνης για Στέλιο Καζαντζίδη: «Χάθηκαν 5 χρόνια, γι’ αυτό πέθανε τόσο γρήγορα και τόσο άσχημα»

«Τράβηξε πολλά, μαρτύρησε, έναν Γολγοθά είχε», είπε ο Γιώργος Λιάνης για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Γιώργος Λιάνης
Γιώργος Λιάνης / ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Ο Γιώργος Λιάνης και ο Στέλιος Καζαντζίδης συνδέονταν με μια βαθιά, πολυετή φιλία και μια στενή επαγγελματική σχέση. Ο γνωστός δημοσιογράφος υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που κατέγραψαν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τη ζωή, τις εξομολογήσεις και το καλλιτεχνικό μέγεθος του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Λιάνης ήταν ο άνθρωπος που πήρε την πρώτη μεγάλη και αποκαλυπτική συνέντευξη από τον καλλιτέχνη το 1968. Για να τον συναντήσει, ταξίδεψε με καΐκι στα ανοιχτά όπου ο Στέλιος Καζαντζίδης ψάρευε. Τον περίμενε υπομονετικά για 7 ώρες και όταν εκείνος βγήκε, του παραχώρησε μια συγκλονιστική, πολύωρη εξομολόγηση. Οι αποκαλύψεις εκείνης της συνέντευξης, αποτέλεσαν τη βασική έμπνευση για τη βιογραφική ταινία «Υπάρχω» που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και μεταδόθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Γιώργος Λιάνης αναφέρθηκε στον θάνατο του εμβληματικού καλλιτέχνη που είχε συνταράξει ολόκληρη τη χώρα. «Συγκινούταν εύκολα, ιδιαίτερα στο τέλος της ζωής του που άρχισε να έχει την ασθένεια» είπε αρχικά ο δημοσιογράφος και πρώην υπουργός για τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Πρόσθεσε αμέσως μετά: «Ξέρετε, αργά το ανακαλύψαμε, δεν δόθηκε βάρος στην πρώτη εξέταση. Έκανε μια εξέταση πολύ νωρίτερα και είχαν βρει καρκινικά ίχνη στον εγκέφαλο, αυτό το μάθαμε μετά από πέντε χρόνια. Χάθηκαν πέντε χρόνια, γι’ αυτό και πέθανε τόσο γρήγορα και τόσο άσχημα.

Τράβηξε πολλά, μαρτύρησε, έναν Γολγοθά είχε. Εγώ έπεσα σε μια κατάθλιψη γιατί τον είχε πειράξει αυτό το πράγμα που είχε, ο καρκίνος στο κεφάλι, και στη συμπεριφορά του» είπε καταληκτικά ο Γιώργος Λιάνης.

Το 2017, ο Γιώργος Λιάνης κυκλοφόρησε το βιβλίο του για τον Καζαντζίδη από τις εκδόσεις Άγκυρα. Στο έργο αυτό καταγράφει τη δική του προσωπική ματιά για το «φαινόμενο» Καζαντζίδης, τον οποίο αποκαλεί «αρχηγό του επαγγέλματος των τραγουδιστών».

Ο Στέλιος Καζαντζίδης πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου 2001. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

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