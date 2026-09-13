Γιώργος Μαζωνάκης: Το άγνωστο τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει – «Μη τα κάνεις όλα λίμπα μόνο σκάσε και κολύμπα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη (09.09.2026) από ανακοπή καρδιάς, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμασφαίρεση σε μη αδειοδοτημένο για τέτοιες ιατρικές πράξεις ιατρείο στο Κολωνάκι. Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο γνωστός στιχουργός Γιώργος Παυριανός, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό μια ανέκδοτη δημιουργία που είχε γράψει για τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ερμηνεύσει τους στίχους δύο τραγουδιών που είχε δημιουργήσει ο Γιώργος Παυριανός, το «Παιδί της νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου». Αμφότερα έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες.

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Ο στιχουργός δημοσίευσε τους στίχους ενός τραγουδιού που προοριζόταν να ερμηνεύσει ο τραγουδιστής, χωρίς όμως να προλάβει να το ηχογραφήσει.

Οι στίχοι του τραγουδιού:

ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΦΑΝΤΑΡΟ

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Με όλα αυτά που πέρασα

και με όλα αυτά που είδα

απ΄την φωτιά επέζησα

κι από την καταιγίδα

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος σε μια φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω:

“Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!”

Στ΄αγκάθια εγώ περπάτησα

σα να ΄τανε λουλούδια

κι όλους αυτούς που αγάπησα

τους έκανα τραγούδια

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος μες στην φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω

“Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!”.

Η σορός του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα μεταφερθεί σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, την εκκλησία και την ενορία που αγαπούσε ιδιαίτερα. Εκεί, στις 19:30, θα ξεκινήσει η «λαϊκή αγρύπνια», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Με βαθιά συγκίνηση αναμένεται το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς απόψε φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον αγάπησαν θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν «κοντά» του για μία τελευταία φορά.