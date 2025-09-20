Γιώργος Μαζωνάκης: Η εντολή στον δικηγόρο του και τα νέα μηνύματα από στενό φιλικό πρόσωπο της οικογένειάς του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο συζητήσεων μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο και δείχνει να επεξεργάζεται τις επόμενες κινήσεις του. Για την ώρα δεν υπάρχει η παραμικρή επικοινωνία με τις δύο αδερφές και τους γονείς του. Το μεσημέρι του Σαββάτου πάντως (20-09-2025) ο δημοφιλής καλλιτέχνης προχώρησε σε μια κίνηση πως ίσως δείχνει την πρόθεσή του να κάνει προσπάθεια για να πέσουν οι τόνοι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε εντολή στον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη, να μην εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή που τον είχε καλέσει. Επρόκειτο για την εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ, με τον Δημήτρη Πανόπουλο να εξηγεί πως ο δικηγόρος σεβάστηκε την επιθυμία του πελάτη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Του ζήτησε να σταματήσει τις εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, γιατί δεν θέλει να δώσει άλλη συνέχεια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πανόπουλος στον «αέρα» της εκπομπής. Όλα αυτά ένα 24ωρο μετά την αντίδραση του καλλιτέχνη στη διαρροή της κατάθεσης που έδωσε η μικρότερη αδερφή του, Μαρία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (18-09-2025) έφυγε από τη ζωή, η αγαπημένη του σκυλίτσα. Η Αρίθα, όπως την έλεγε, συνόδευε τον τραγουδιστή σε βόλτες και ταξίδια, ενώ για εκείνη είχε παραφράσει στίχους του τραγουδιού του, «Παιδί της Νύχτας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στενό φιλικό πρόσωπο της οικογένειας μίλησε για την κατάσταση της μητέρας του τραγουδιστή αλλά και για το όλο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, στην εκπομπή του OPEN, Ραντεβού το ΣΚ», κάνοντας μεγάλες αποκαλύψεις. «Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, βρίσκεται στο σπίτι τώρα, είναι αρκετά καλύτερα. Έκανε ένα μεγάλο χειρουργείο, κινδύνεψε η ζωή της. Μπήκε στην εντατική, αλλά ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο και επέστρεψε στο σπίτι με την φύλαξη και φροντίδα της οικογένειάς της που είναι κυριολεκτικά από πάνω της. Χρειάζεται την προσευχή όλων μας για να επανέλθει και να είναι όλα όπως πρώτα», είπε αρχικά.

«Όχι δεν έχει επικοινωνήσει. Δεν έχει εμφανιστεί», επισήμανε έπειτα όταν ρωτήθηκε αν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει κάνει κάποια προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί της.

«Η οικογένεια θέλει το καλό του Γιώργου. Ανησυχεί για τον Γιώργο που δεν έχει δώσει σημάδι επικοινωνίας. Θέλει να τα ξεπεράσουν όλα, να μονιάσουν, να φύγει αυτό το μαύρο πέπλο της παρεξήγησης, γιατί όλη η οικογένεια είναι ενωμένη και θέλει μόνο να βοηθήσει τον Γιώργο» συμπλήρωσε.

«Δεν θα έκαναν ποτέ κάτι για το κακό του. Ανησυχούν ένα παραπάνω και για την ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται τώρα ο Γιώργος με τον χαμό της σκυλίτσας του Αρίθας! Ελπίζουν μόνο να είναι καλά!», κατέληξε