Κατερίνα Δαλάκα και Θέμης Αμβροσιάδης συνεχίζουν τις βουτιές και τις διακοπές τους στη Μύκονο

Κατερίνα Δαλάκα και Θέμης Αμβροσιάδης παραμένουν μαζί, με τις εικόνες τους στη Μύκονο, να πιστοποιούν ότι είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Οι δυο τους μοιράζονται επιλεκτικά εικόνες από την κοινή ζωή και τα ταξίδια τους. Προσπαθούν να διαχειριστούν τη δημοσιότητα με επιλεγμένες εμφανίσεις.

Η Κατερίνα Δαλάκα και ο Θέμης Αμβροσιάδης απολαμβάνουν στιγμές ευτυχίας στην Μύκονο. Το ζευγάρι εντόπισε η κάμερα του Mykonos Live TV στo διάσημο Nammos της Ψαρρούς να κάνει τις βουτιές του χωρίς να κρύβει το πόσο ερωτευμένο είναι, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

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Η δυναμική αθλήτρια και μία από τις πιο εμβληματικές παίκτριες στην ιστορία του ελληνικού Survivor φορώντας ένα λευκό μπικίνι που τόνιζε το καλλίγραμμο σώμα της δεν άφηνε στιγμή από τα μάτια της τον σύντροφό της.

Η σχέση της με τον επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της πτηνοτροφίας, έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, όταν η Κατερίνα Δαλάκα μοιράστηκε τις πρώτες κοινές φωτογραφίες τους στα social media, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τους ήθελαν μαζί.

Από τότε παραμένουν αχώριστοι, ενώ οι κοντινοί τους άνθρωποι κάνουν λόγο για ένα ζευγάρι με κοινές αξίες, αγάπη για τα ταξίδια και έναν ήρεμο τρόπο ζωής.