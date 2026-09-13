Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Κατερίνα Δαλάκα και Θέμης Αμβροσιάδης συνεχίζουν τις βουτιές και τις διακοπές τους στη Μύκονο

Η Κατερίνα Δαλάκα και ο Θέμης Αμβροσιάδης απολαμβάνουν στιγμές ευτυχίας στην Μύκονο, μετά το τέλος του φετινού καλοκαιριού
Κατερίνα Δαλάκα
Κατερίνα Δαλάκα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κατερίνα Δαλάκα και Θέμης Αμβροσιάδης παραμένουν μαζί, με τις εικόνες τους στη Μύκονο, να πιστοποιούν ότι είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Οι δυο τους μοιράζονται επιλεκτικά εικόνες από την κοινή ζωή και τα ταξίδια τους. Προσπαθούν να διαχειριστούν τη δημοσιότητα με επιλεγμένες εμφανίσεις.

Η Κατερίνα Δαλάκα και ο Θέμης Αμβροσιάδης απολαμβάνουν στιγμές ευτυχίας στην Μύκονο. Το ζευγάρι εντόπισε η κάμερα του Mykonos Live TV στo διάσημο Nammos της Ψαρρούς να κάνει τις βουτιές του χωρίς να κρύβει το πόσο ερωτευμένο είναι, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η δυναμική αθλήτρια και μία από τις πιο εμβληματικές παίκτριες στην ιστορία του ελληνικού Survivor φορώντας ένα λευκό μπικίνι που τόνιζε το καλλίγραμμο σώμα της δεν άφηνε στιγμή από τα μάτια της τον σύντροφό της.

Η σχέση της με τον επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της πτηνοτροφίας, έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, όταν η Κατερίνα Δαλάκα μοιράστηκε τις πρώτες κοινές φωτογραφίες τους στα social media, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τους ήθελαν μαζί.

Από τότε παραμένουν αχώριστοι, ενώ οι κοντινοί τους άνθρωποι κάνουν λόγο για ένα ζευγάρι με κοινές αξίες, αγάπη για τα ταξίδια και έναν ήρεμο τρόπο ζωής. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
178
148
145
125
112
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Καίτη Γαρμπή για την ατάκα της στον Αντώνη Ρέμο που προκάλεσε αντιδράσεις: «Είναι νοσηρή ανθρωποφαγία»
«Μπορείς να θλίβεσαι βαθιά για έναν άνθρωπο που έφυγε και ταυτόχρονα να χαίρεσαι και να νιώθεις περηφάνια για έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου», έγραψε η Καίτη Γαρμπή
Καίτη Γαρμπή και Αντώνης Ρέμος 17
Newsit logo
Newsit logo