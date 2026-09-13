Βασίλειος Κωστέτσος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Ας σταματήσει η «καραμέλα» των ναρκωτικών

Ο Βασίλειος Κωστέτσος έγραψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένα λαϊκό είδωλο όλων και χρησιμοποίησε «σκληρή γλώσσα» για όσους βιάστηκαν να μιλήσουν για τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη. Όπως ανέφερε ο γνωστός σχεδιαστής, ο 54χρονος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή επειδή κάποιοι του την στέρησαν. Περιμένει και εκείνος να αποδοθούν ευθύνες.

Ο Βασίλειος Κωστέτσος έγραψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πρέπει να ταυτίζεται με καλλιτέχνες που έφυγαν από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Έκανε λόγο για ανεύθυνα σχόλια και τοποθετήσεις, με στόχο τις εντυπώσεις. Ο ίδιος δεν βιάστηκε να γράψει για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

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Στην ανάρτησή του, ο Βασίλειος Κωστέτσος έγραψε: «Πολλοί αρχίζουν και τα μαζεύουν… Το κύμα της οργής του κόσμου είναι τσουνάμι… με αυτά που βιάστηκαν ηλιθιωδώς να γράψουν για εντυπώσεις! Για άλλη μια φορα επαναλαμβάνω! Ας σταματήσει η «καραμέλα» των ναρκωτικών και ότι αργά ή γρήγορα θα έφευγε! Ας σταματήσουν να τον ταυτίζουν με καλλιτέχνες που έφυγαν με μια ένεση από υπερβολική δόση ή χάπια!

Το πότε θα φύγει ο καθένας μας, ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ! Και κανείς Άλλος! Ο Γιώργος έφυγε όχι από την προσωπική επιλογή του που δεν την επέβαλε σε κανέναν και σε κανένα τραγούδι του αλλά από απερισκεψίες ανθρώπινων λαθών!

Από κομπογιαννίτες που τρόμαξαν στην δημοσιότητα του προσώπου του και την κατάληξη που θα είχαν κλέβοντάς του την Ελπίδα λεπτών που μπορούσε να επιβιώσει» έγραψε στην ανάρτησή του.

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Κλείνοντας, ο Βασίλειος Κωστέτσος άφησε στην άκρη την οργή και έστρεψε τα λόγια του στον ίδιο τον καλλιτέχνη και στην παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του. «Γράψτε και ανεβάστε φωτό του γιατί ο ΜΑΖΩ δεν ανήκε ούτε σε εμένα ούτε σε εσένα. Ανήκε σε όλους μας! Ήταν είναι Λαϊκό Είδωλο όλων! Αιώνια του η Μνήμη!».

Η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό του βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.