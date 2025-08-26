Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μετά τη φουρτούνα έρχεται μπουνάτσα» – Το αινιγματικό story στο Instagram

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρίσκεται σε ανοικτή κόντρα με την οικογένειά του και ειδικά με την αδερφή του, Βάσω Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με ένα αινιγματικό story που ανέβασε στο Instagram στέλνει το μήνυμα πως «μετά τη φουρτούνα έρχεται μπουνάτσα», λίγες ημέρες μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο. 

Στο story του στο Instagram ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι γυμνός από τη μέση και πάνω, με ένα ναυτικό καπέλο και βρίσκεται σε σκάφος με φόντο το μπλε της θάλασσας και φαίνεται να απολαμβάνει την καθημερινότητά του μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Και όπως λέει «μετά την φορτούνα έρχεται μπουνάτσα» και αποχωρεί από το πλάνο, χωρίς να διευκρινίζει σε τι αναφέρεται.

Να θυμίσουμε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε ανοικτή κόντρα με την οικογένειά του, με τον σχοινί να φαίνεται να έχει σπάσει μετά τον εγκλεισμό του στο «Δρομοκαίτειο».

Όπως έχει προαναγγείλει ο δικηγόρος του θα γίνουν μυνήσεις κακουργηματικού χαρακτήρα ενώ στο στόχαστρο του τραγουδιστή βρίσκεται η αδερφή του, Βάσω Μαζωνάκη, την οποία θεωρεί ηθικό αυτουργό για τον εγκλεισμό του.

