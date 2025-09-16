Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα σύγκρουση με τις αδερφές του για τη νοσηλεία της μητέρας τους – Το μήνυμα που στέλνει η Μαρία Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκαθαρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι δεν γνώριζε για την περιπέτεια υγείας της μητέρας του. Επαναλαμβάνει πως οι σχέσεις με την οικογένειά του είναι ανύπαρκτες τους τελευταίους μήνες και κατά συνέπεια δεν ήταν σε θέση να ξέρει πως η Κλειώ Μαζωνάκη θα έμπαινε στο χειρουργείο. Η Μαρία Μαζωνάκη όμως, η μικρότερη αδερφή του καλλιτέχνη, υποστηρίζει πως τον είχε ενημερώσει με γραπτό μήνυμα.

Όλα αυτά την ώρα που η πολύκροτη υπόθεση παραμένει στο προσκήνιο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει χρήματα που του ανήκουν και όπως λέει ο δικηγόρος του, καρπώθηκαν παράνομα μέλη της οικογένειάς του. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο τραγουδιστής θα διεκδικήσει ένα ποσό κοντά στο 1.000.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά στην επέμβαση που έκανε η μητέρα του και το ερώτημα εάν είχε γνώση ο καλλιτέχνης όταν έκανε την μήνυση, δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Η μητέρα του έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση. Θέλω να μεταφέρω με ασφάλεια από κοντινό πρόσωπο της οικογένειας, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ενημερώθηκε μία μέρα πριν την Ευελπίδων ότι η μητέρα του θα έκανε την επέμβαση. Ήταν εν γνώση του δηλαδή».

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή όμως, κ. Μερκουλίδης, ο οποίος βγήκε στον αέρα, επισήμανε για το συγκεκριμένο ζήτημα: «Το διαψεύδω. Την Παρασκευή και την Πέμπτη δεν άκουσα τίποτα σχετικό. Θα το γνώριζα αν το γνώριζε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η σχέση τους είναι ανύπαρκτη. Η μάνα είναι ιερό πρόσωπο για κάθε άνθρωπο και επειδή είναι συναισθηματικός άνθρωπος ο Γιώργος, πιστεύω ότι θα αντιδράσει. Έχει να μιλήσει μαζί τους από τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, από τότε που συνέβη το περιστατικό με τον εγκλεισμό του. Δεν έχει προσπαθήσει κανείς να έρθει σε επικοινωνία μαζί του».

Εκείνη τη στιγμή, ο Γιώργος Λιάγκας, παρενέβη και αποκάλυψε πως έλαβε ένα μήνυμα από την αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, και είπε: «Μιλάμε με την αδερφή του Γιώργου. Μετέφερε και έδωσε την άδεια να πούμε ότι έστειλε μήνυμα την Πέμπτη στον Γιώργο Μαζωνάκη για την κατάσταση υγείας της μαμάς του και φάνηκε ότι το διάβασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εγώ δεν το επιβεβαιώνω. Το μεταφέρει στην εκπομπή μας η Μαρία Μαζωνάκη» ανέφερε ο παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1.

Σχετικά με τα χρήματα που ζητά ο Γιώργος Μαζωνάκης από την οικογένειά του, ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί ξεκαθάρισε: «Είναι χρήματα που χάθηκαν. Δεν έχει να κάνει με ηθική βλάβη. Είναι χρήματα που έχει πάρει ο Γιώργος Μαζωνάκης, με παραστατικά και αποδεικνύονται τα χρήματα αυτά ότι τα έχει πάρει», εξηγώντας πως είναι χρήματα που έχει δουλέψει ο ίδιος, αλλά τα έχει πάρει η οικογένειά του.

Όσον αφορά στο ακίνητο που υπάρχει στη Μύκονο και είναι δικό του, δήλωσε: «Δεν έχει πάρει χρήματα από το ακίνητο της Μυκόνου. Έχουν μεταβιβαστεί οι μετοχές του σε τρίτα πρόσωπα και έχει πλαστογραφηθεί η υπογραφή του. Δεν ξέρω ποιος έχει υπογράψει, δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ».