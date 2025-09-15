Γιώργος Μαζωνάκης: Σε νοσοκομείο η μητέρα του τραγουδιστή με σοβαρό πρόβλημα υγείας

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος στενών συγγενών του, για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, στις 14 Αυγούστου του 2025. Όλα αυτά ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως η μητέρα του τραγουδιστή νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Την αποκάλυψη έκανε η εκπομπή «Buongiorno« στο Mega. Αναφέρθηκε ότι την στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθετε μήνυση στην μητέρα του για συκοφαντική δυσφήμιση την περασμένη Παρασκευή, εκείνη βρισκόταν στο νοσοκομείο δίνοντας μάχη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό. Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής, η ίδια βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς στις καταθέσεις συγγενών του περιγράφεται ότι είναι ψυχικά άρρωστος και επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για τρίτους. Επίσης μηνύει ως ηθική αυτουργό την αδελφή του Βάσω, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη για οικονομικής φύσεως αδικήματα και ως φυσικούς αυτουργούς την άλλη του αδελφή, Μαρία, τους γονείς του και μια φίλη τους.

O τραγουδιστής τονίζει, ότι οι συγγενείς του δεν ήταν σε θέση να κρίνουν αν χρήζει ιατρικής βοήθειας, αφού, όπως και οι ίδιοι φέρονται να παραδέχονται, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν είχαν καθημερινή επαφή μαζί του.

Ο επί χρόνια φίλος και συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη Κώστας Καλημέρης δηλώνει ότι ο τραγουδιστής επέστρεψε με περισσότερη ενέργεια και διάθεση μετά την περιπέτεια στο ψυχιατρείο, ότι ετοιμάζεται να ηχογραφήσει νέο τραγούδι και ότι στην επικοινωνία που είχαν ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, παρά τον εγκλεισμό του λίγες ημέρες πριν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα είμαστε στο στούντιο, θα μπούμε δηλαδή σύντομα και ετοιμάζουμε ένα καινούργιο τραγούδι, για κυκλοφορία» είπε ο Κώστας Καλημέρης στην εκπομπή «Buongiorno». Στη ερώτηση αν όλη αυτή περιπέτεια που πέρασε ο τραγουδιστής του κόστισε ο στενός συνεργάτης του απαντάει πως «δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για αυτό το θέμα».

Καταλήγοντας ο επί χρόνια φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη του ευχήθηκε «να είναι πάντα ευτυχισμένος και να είναι πάντα με όλη την όρεξη που τον διακρίνει για δουλειά και να παραμείνει αυθεντικός».