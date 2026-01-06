Γιώργος Μαζωνάκης: Τα «likes» του Στέφανου Παπαδόπουλου στον τραγουδιστή μετά την «ανήθικη πρόταση»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο νεαρός τραγουδιστής που ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τον έφερε σε δύσκολη θέση, κάνοντας του ανήθικες προτάσεις και τον μήνυσε γι’ αυτό, φέρεται να έκανε 70 φορές like στα social media, αποθεώνοντας τον διάσημο καλλιτέχνη.

Μάλιστα, οι αντιδράσεις του Στέφανου Παπαδόπουλου στο Instagram έγιναν μετά τον Μάρτιο του 2025, που του έκανε τη φερόμενη ανήθικη πρόταση ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την αποκάλυψη αυτή έκανε την Τρίτη (06.01.2026) η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ της εκπομπής, ο Στέφανος Παπαδόπουλου έχει κάνει σχεδόν σε όλες τις φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη τόσο στο δικό του λογαριασμό όσο και σε fan page. Μάλιστα, συνολικά μέτρησαν 70 likes.

Η μία φωτογραφία που παρουσιάστηκε στο ρεπορτάζ είναι δημοσιευμένη από τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 2 Μαΐου, όπου ο Stef έχει σχολιάσει μία κόκκινη καρδιά και φλόγες.

Το ίδιο συνέβη και σε μία φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Μαΐου, όπου βρίσκεται στο σπίτι του και τραγουδάει. Ο Στέφανος Παπαδόπουλου εκτός από ένα like έκανε κι ένα σχόλιο με τρία παλαμάκια.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και ακόμα μία φωτογραφία του διάσημου σταρ από τις 29 Ιουνίου, όπου ο νεαρός πρώην συνεργάτης του έχει κάνει like και έχει σχολιάσει, βάζοντας τρεις φλόγες.

Επίσης, θετικά σχόλια και likes έχει κάνει ο Στέφανος Παπαδόπουλος ακόμα και μετά τη λήξη της επαγγελματικής τους συνεργασίας, αλλά και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκπομπή «The Voice» μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, παρά τις νομικές ενέργειες που είχαν δρομολογηθεί.

«Αυτό που γίνεται στα κανάλια δεν προωθεί κι άλλα άτομα, να μιλήσουν. Ο καθένας θα μιλήσει όταν νιώσει άνετος. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Προσπάθησε να με αποτρέψει ο Γιώργος Μαζωνάκης, από το να κάνω μήνυση. Θα το φτάσω μέχρι τέλους. Δεν ήταν όνειρό μου να φτάσω μέχρι εδώ και να εμπλακώ σε αυτή την υπόθεση. Δεν γνώριζε η οικογένειά μου. Γνωρίζω κι άλλους που έχουν έρθει σε αντίστοιχη θέση. Όταν είναι έτοιμοι θα μιλήσουν», είχε δηλώσει πρόσφατα ο 21χρονος τραγουδιστής.

Εν τω μεταξύ, σε μία συγκεκριμένη ανάρτηση που έχει ανέβει τον περασμένο Μάιο είναι «καρφιτσωμένη» στο προφίλ του νεαρού καλλιτέχνη στο Facebook ο Στέφανος Παπαδόπουλος αναφέρεται με πολύ θερμά λόγια για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο βίντεο, ένα από αυτά είναι και ο Γιώργος Μαζωνάκης, τονίζοντας ότι βρίσκεται με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα του.