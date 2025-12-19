Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο του Στέφανου Παπαδόπουλου με τον τραγουδιστή προκαλεί αντιδράσεις: «Με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου»

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η νέα υπόθεση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη! Ο διάσημος τραγουδιστής δέχτηκε μήνυση από έναν 21χρονο συνάδελφό του, τον Στέφανο Παπαδόπουλο, για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης από πλευράς του δηλώνει ότι έχει πέσει εκβιασμού από επιχειρηματία και απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ ο νεαρός δηλώνει ότι έκανε μήνυση γιατί το μόνο που ζητάει είναι ηθική δικαίωση. Ενώ, λοιπόν, τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα πάνω τους, μία ανάρτηση του Στέφανου Παπαδόπουλου στα highlights του στο Facebook κάνει εντύπωση στους χρήστες του διαδικτύου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος έχει υλικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Instagram, ενώ μέχρι πρότινος του πατούσε likes σε δημοσιεύσεις του διάσημου σταρ στα social media. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τις αναρτήσεις από τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι αποτελούν μέρος της δουλειάς του.

«Είναι η δουλειά μου. Να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι βιογραφικό», ήταν η απάντησή του.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανάρτηση που έχει ανέβει τον περασμένο Μάιο είναι «καρφιτσωμένη» στο προφίλ του νεαρού καλλιτέχνη μέχρι και σήμερα, Παρασκευή (19.12.2025) και αναφέρεται με πολύ θερμά λόγια για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο βίντεο, ένα από αυτά είναι και ο Γιώργος Μαζωνάκης, τονίζοντας ότι βρίσκεται με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχουν βράδια που δεν μοιάζουν με κανένα άλλο. Βράδια που η σκηνή γίνεται σπίτι και οι φωνές ενώνονται σε μία. Αυτό το Σαββατόβραδο ήταν ένα από αυτά. Με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου, με ψυχή γεμάτη και καρδιά που χτυπούσε πιο δυνατά από τα ηχεία. Δεν έχει να κάνει με το πού είσαι, αλλά με το πώς νιώθεις. Και χθες νιώσαμε… πολλά. Ευχαριστούμε για ένα ακόμη μαγικό Σαββατόβραδο. Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο για να ζήσουμε μαζί όσα δεν λέγονται – μόνο τραγουδιούνται», έγραφε στην ανάρτησή του ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Tις τελευταίες ώρες κάτω από την εν λόγω ανάρτηση οι χρήστες του διαδικτύου έχουν γράψει ποικίλα σχόλια, κυρίως αρνητικά για τον νεαρό καλλιτέχνη.

«Σε βλέπω άνεργο», «Κρίμα έκανες κακό στον εαυτό σου», «Ουστ ψευταρά», «Πάρε μία στιγμή δημοσιότητας», «Ρεζίλι έγινες κανείς δεν σε πιστεύει» και άλλες εκφράσεις έγραψαν κάποιοι διαδικτυακοί φίλοι του τραγουδιστή στο Facebook.

Νωρίτερα, ο 21χρονος τραγουδιστής που μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη είπε: «Η αλήθεια πονάει αλλά πάντα θεραπεύει – Δεν με απασχολεί τι λέει ο Μαζωνάκης και η πλευρά του, δεν έχω λόγο να πω ψέματα».