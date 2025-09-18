Γιώργος Μαζωνάκης: Τα πρώτα λόγια της μητέρας του τραγουδιστή όταν συνήλθε από το χειρουργείο

Γιώργος Μαζωνάκης και Κλειώ Μαζωνάκη δεν έχουν πλέον καμία επαφή και επικοινωνία. Η μητέρα του τραγουδιστή υποβλήθηκε πριν από λίγες μέρες σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο και πλέον ετοιμάζεται να πάρει εξιτήριο. Οι πληροφορίες για τα όσα συμβαίνουν στην πολύκροτη υπόθεση είναι διαδοχικές και πυροδοτούν αντιδράσεις.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους τη διαμάχη με την οικογένειά του. Η μητέρα και οι δύο αδερφές του παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις και κάποιες φορές επιλέγουν να επικοινωνήσουν τις δικές τους απόψεις. Τονίζουν πως αγαπούν τον τραγουδιστή και βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του. Δεν υπάρχει κακή πρόθεση, όπως επισημαίνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Θάνου Βάγιου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, τα πρώτα λόγια της μητέρας του δημοφιλή καλλιτέχνη, όταν ξύπνησε από την επέμβαση που υποβλήθηκε, ήταν: «Τι κάνει ο Γιώργος; Πώς είναι ο Γιώργος;».

Όπως αναφέρθηκε στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και σήμερα δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά του για να μάθει πώς είναι η μητέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς στις καταθέσεις συγγενών του περιγράφεται ότι είναι ψυχικά άρρωστος και επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για τρίτους. Επίσης μηνύει ως ηθική αυτουργό την αδελφή του Βάσω, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη για οικονομικής φύσεως αδικήματα και ως φυσικούς αυτουργούς την άλλη του αδελφή, Μαρία, τους γονείς του και μια φίλη τους.

O τραγουδιστής τονίζει, ότι οι συγγενείς του δεν ήταν σε θέση να κρίνουν αν χρήζει ιατρικής βοήθειας, αφού, όπως και οι ίδιοι φέρονται να παραδέχονται, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν είχαν καθημερινή επαφή μαζί του.

Δεν είμαστε εμείς που αποφασίσαμε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, λέει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δια των συνηγόρων τους.

Η ανακοίνωση καταλήγει πως: «στις δίκες ενώπιον των τηλεοπτικών παραθύρων θα συνεχίσουμε να είμαστε απόντες, δηλώνοντας την παράσταση μας, μόνον εάν απαιτηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, που ευτυχώς για εμάς έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να κρίνουν και να αποφασίσουν».