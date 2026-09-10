Αντώνης Ρέμος: Το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη και η ανακοίνωση για τη συναυλία του – Θα πραγματοποιηθεί κανονικά

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρούνται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η καριέρα τους ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και ο κόσμος τους αγάπησε πολύ, ωστόσο επαγγελματικά δεν έτυχε να συναντηθούν ποτέ σε κάποιο σχήμα.

Ο πρόωρος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη την Τετάρτη (09.09.2026) έχει προκαλέσει πόνο και σοκ στον χώρο της τέχνης. Ο Αντώνης Ρέμος έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατό του, ενώ δημοσίευσε και μία ανακοίνωση σχετικά με τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.

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Σε αντίθεση με τον Θοδωρή Φέρρη και τον Νίκο Οικονομόπουλου που ακύρωσαν προγραμματισμένες συναυλίες τους εξαιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στην ανακοίνωση για το μουσικό γεγονός που αφορά τα 30 χρόνια καριέρας του Αντώνη Ρέμου, υπογραμμίζεται ότι η εκδήλωση θα γίνει κανονικά.

«Όσες θύελλες κι αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις, είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ» έγραψε στην ανάρτηση που έκανε ο Αντώνης Ρέμος τα ξημερώματα της Πέμπτης (10.09.2026).