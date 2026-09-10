Lifestyle

Αντώνης Ρέμος: Το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη και η ανακοίνωση για τη συναυλία του – Θα πραγματοποιηθεί κανονικά

Οι αναρτήσεις του γνωστού τραγουδιστή στο Instagram
Αντώνης Ρέμος και Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Αντώνης Ρέμος και ο Γιώργος Μαζωνάκης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Ο Αντώνης Ρέμος και ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρούνται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η καριέρα τους ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και ο κόσμος τους αγάπησε πολύ, ωστόσο επαγγελματικά δεν έτυχε να συναντηθούν ποτέ σε κάποιο σχήμα.

Ο πρόωρος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη την Τετάρτη (09.09.2026) έχει προκαλέσει πόνο και σοκ στον χώρο της τέχνης. Ο Αντώνης Ρέμος έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατό του, ενώ δημοσίευσε και μία ανακοίνωση σχετικά με τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.

Σε αντίθεση με τον Θοδωρή Φέρρη και τον Νίκο Οικονομόπουλου που ακύρωσαν προγραμματισμένες συναυλίες τους εξαιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στην ανακοίνωση για το μουσικό γεγονός που αφορά τα 30 χρόνια καριέρας του Αντώνη Ρέμου, υπογραμμίζεται ότι η εκδήλωση θα γίνει κανονικά.

«Όσες θύελλες κι αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις, είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ» έγραψε στην ανάρτηση που έκανε ο Αντώνης Ρέμος τα ξημερώματα της Πέμπτης (10.09.2026).

Αντώνης Ρέμος
Η ανάρτηση του Αντώνη Ρέμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Με βαθιά θλίψη, μαζί με όλη την Ελλάδα, αποχαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζωνάκη.

Η μουσική μας ενώνει και, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, μας δίνει δύναμη.

Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στην Παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο», ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής, την οποία δημοσίευσε και ο Αντώνης Ρέμος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αντώνης Ρέμος
Η ανακοίνωση για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Σημειώνεται ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20:00, στην Παραλία Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

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