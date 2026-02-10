Γιώργος Ντάβλας: «Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν πολύ ανθρώπινη κι αγαπημένη φίλη, δεν ήθελε πρωτόκολλα»

Ο Γιώργος Ντάβλας είναι από τους πιο επιτυχημένους pr managers της χώρας μας και έχει γνωρίσει πολλά ισχυρά πρόσωπα παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών ήταν και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, με την οποία είχε καταφέρει να χτίσει μία δυνατή φιλία.

Ο Γιώργος Ντάβλας ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης (10.02.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για την καριέρα του στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η γνωριμία του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Χρυσάνθης Λαιμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για την αδικοχαμένη πριγκίπισσα της Ουαλίας ανέφερε: «Ήταν πολύ ανθρώπινη, δεν ήθελε πρωτόκολλα, ήταν αγαπημένη φίλη».

«Βρέθηκα με την Νταϊάνα και έναν μήνα πριν πεθάνει στη Μονεμβασιά. Όταν πέθανε τέλος Αυγούστου, εμείς είχαμε ραντεβού για να φάμε στις 4 Σεπτεμβρίου. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει στη Μεγάλη Βρετανία για να κάνει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό κάλεσμα για το AIDS», εξομολογήθηκε ακόμα ο Γιώργος Ντάβλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ τρεις ανθρώπους ήθελα. Τη Μαντόνα, τον Πάπα και την Νταϊάνα. Δεν ξέρω γιατί. Κάρφωμα στο κεφάλι. Ήθελα τρία πράγματα. Τα ‘κανα και τα τρία. Λοιπόν… Τους γνώρισα και τους τρεις. Δεν ξέρω γιατί… Ενα παιδί δεν έχει τώρα κάποια στιγμή τα μικρά παιδιά, οι κόρες σου, τα παιδιά μου, να γνωρίσουν έναν ποδοσφαιριστή, έναν τραγουδιστή; Ε παιδί μου ήμουν και εγώ τότε, τι ήμουνα;», πρόσθεσε.

Μάλιστα, ο γνωστός pr manager αποκάλυψε ότι η Χρυσάνθη Λαιμού ήταν ο άνθρωπος που μεσολάβησε ώστε να γνωριστεί με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τον πρίγκιπα – τότε – Κάρολο.

«Και πώς γνώρισα τη Χρυσάνθη Λαιμού; Σερβιτόρος τότε πια στην Αίγλη του Ζαππείου, μου λέει η Μαρία η Χατζηνάσιου, του Γιώργου του Χατζηνάσιου η γυναίκα, μου λέει “αυτή είναι ο άνθρωπος για την πριγκίπισσα Νταϊάνα”. Πάω λοιπόν εγώ…», αποκάλυψε σε άλλο σημείο της συνέντευξή του ο Γιώργος Ντάβλας.

«Εμένα με βοήθησε πολύ η Χρυσάνθη Λαιμού και μου άνοιξε τους ορίζοντες. Την γνώρισα ως σερβιτόρος στην Αίγλη Ζαππείου, μου είπε η Μαρία Χατζηνάσιου “αυτή είναι ο άνθρωπός σου για την πριγκίπισσα Νταϊάνα”. Πήγα και είπα στην κυρία Λαιμού ότι θέλω να γνωρίσω την Νταϊάνα. “Ναι, νεαρέ μου, μου δίνεις το τηλέφωνό σου να σε ενημερώσω;” Δεν υπήρχαν κινητά, δίνω το σταθερό τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά.

«Περνάνε λίγοι μήνες, χτυπά το τηλέφωνο και μου λέει η μάνα μου “μια κυρία Λαιμού”. “Κάνω ένα τραπέζι στο σπίτι μου με τον πρίγκιπα Κάρολο και την πριγκίπισσα Νταϊάνα και θέλω να σας έχω στο τραπέζι”», πρόσθεσε ο Γιώργος Ντάβλας για τη γνωριμία του με το πριγκιπικό ζεύγος.