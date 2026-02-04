Γιώργος Παπαδόπουλος για κρίσεις πανικού: Ξάπλωσα στην λεωφόρο Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω

«Σταμάτησε το ταξί, κατέβηκα κάτω και ξάπλωσα στο δρόμο» περιέγραψε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, αναφερόμενος στις κρίσεις πανικού που αντιμετώπισε στο παρελθόν. Ο τραγουδιστής μάλιστα περιέγραψε ένα περιστατικό στη λεωφόρο Κατεχάκη, που είναι αδύνατον να σβηστεί από τη μνήμη του.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, στο πλαίσιο των γυρισμάτων του νέου video clip του για το τραγούδι «Εκείνος». Πριν αναφερθεί στις κρίσεις πανικού, μίλησε για το νέο καλλιτεχνικό του εγχείρημα.

«Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, ένα τραγούδι φουλ ερωτικό και φουλ δυναμικό ταυτόχρονα», είπε αρχικά ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είπε στη συνέχεια: «Έχω πάρα πολλές φοβίες. Υποφέρω χρόνια από κρίσεις πανικού. Σε μια σοβαρή κρίση που έπαθα πριν χρόνια, ήμουν στην Κατεχάκη σε ταξί και νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό. Σταμάτησε το ταξί, κατέβηκα κάτω και ξάπλωσα στο δρόμο και ήμουν έτοιμος να “φύγω”.

Και ευτυχώς οι ταξιτζής μου έριξε δύο χαστούκια, να ναι καλά ο άνθρωπος, μου έδωσε και κάτι γλυκά που είχε και μετά πήγα νοσοκομείο. Έκανα όλες τις εξετάσεις και πήγα σπίτι μου. Νόμιζα ότι πεθαίνω».