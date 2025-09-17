Lifestyle

Γιώργος Παράσχος: Ήταν μεγάλο σοκ όταν διαπιστώσαμε πως και η σύντροφός μου έχει καρκίνο

«Τώρα είμαι σε ένα επίπεδο που είμαστε καλά, είναι όλα διαχειρίσιμα» δηλώνει ο Γιώργος Παράσχος
Γιώργος Παράσχος
O Γιώργος Παράσχος

Για την δύσκολη μάχη που δίνει με τον διπλό καρκίνο μίλησε από καρδιάς ο Γιώργος Παράσχος, σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε, ενώ αποκάλυψε πως και η σύντροφός του δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο.

«Μέρα με την ημέρα είμαι καλύτερα. Κατάφερα σε μεγάλο ποσοστό να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι, να αλλάξω τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα, το πώς αντιδρώ σε κάποια άλλα και λειτούργησε πάρα πολύ ωραία. Προσπαθώ να συμβουλέψω τους γύρω μου να κάνουν το ίδιο. Ακόμα έχω το πρόβλημα υγείας, ακόμα το πολεμάμε και όσο πάει και μειώνεται.

Κάποια στιγμή εγώ ήμουν σε μια πολύ περίεργη φάση της ζωής μου και έτυχε από κάποια εξωτερικά σημάδια να ψάξω να δω τι είναι και μέσα από αυτή την αναζήτηση, εντοπίσαμε ότι έχω καρκίνο. Για μένα, όπως έχω ξαναπεί, ο καρκίνος ήρθε για καλό. Μου έβγαλε απλά τη μάσκα και είδα καθαρά» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Παράσχος.

«Την πρώτη φορά που μου ανακοίνωσε ο γιατρός το πρόβλημα υγείας, δε θα πω ψέματα, οι σκέψεις μου ήταν η κόρη μου, η αδελφή μου, η μάνα μου…Κοιτούσα να βοηθήσω τον κόσμο πάρα πολύ και μέσα σε όλο αυτό, στην προσπάθειά μου να βοηθήσω τον κόσμο διαπιστώνουμε ότι η σύντροφός μου έχει καρκίνο στο στήθος.

Εκεί ήταν μεγάλο σοκ…Τώρα είμαι σε ένα επίπεδο που είμαστε καλά, είναι όλα διαχειρίσιμα. Πηγαίνουμε για θεραπεία και γελάμε ακατάπαυστα κι εγώ και εκείνη. Οι γιατροί μου είπαν ότι συνεχίζω τη ζωή μου κανονικότατα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δε νιώθω τίποτα, ούτε πόνο, ούτε κόπωση. Είναι σαν να γεννήθηκα ξανά. Αν αλλάξει ο τρόπος σκέψης, αλλάζουν όλα.

Δεν φοβάμαι πια. Το λέω και το εννοώ. Να φοβάμαι τι; Τον θάνατο; Όχι. Την αποτυχία; Καλώς να έρθει..» αποκάλυψε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Παράσχος.

