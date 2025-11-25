Γιώργος Πολυχρονίου: Έλεγα «έχεις πολύ ωραία γυναίκα, άσε να την δουν και άλλοι», δεν είμαι κτητικός

Ο Γιώργος Πολυχρονίου παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη στην Έλενα Παπαβασιλείου για την εκπομπή «EQ» το βράδυ της Δευτέρας 25 Νοεμβρίου. Ο έμπειρος παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε για τους γάμους του και εξήγησε στη φιλοσοφία της ζωής του. Παραδέχτηκε πως δεν ήταν πιστός στις σχέσεις του.

«Η επιλογή μου ήταν να έχω πολύ μικρότερη σε ηλικία σύζυγο/σύντροφο κι η πρώτη κι η δεύτερη. Πρέπει να τρέχεις σαν τον Κεντέρη», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Πολυχρονίου.

«Δεν ήμουνα πιστός στις σχέσεις μου. Βαριέμαι. Όταν είσαι πενηντάρης, θέλεις όλα να λειτουργούν όπως είναι. Η ζωή σε λατρεύει, ο Θεός και πας καλά… μην μου το αλλάζεις το σενάριο. Είχα πολύ ωραία γυναίκα, άσ’ τη και ελεύθερη. Άσε να τη δουν κι άλλοι. Γενικά ήμουνα λίγο μοντέρνος σε αυτό. Δεν είμαι κτητικός, αλλά θέλω την ασφάλειά μου. Και όταν μεγαλώνεις θέλεις και την επιβεβαίωση. Σπίτι, σύζυγος, παιδί, αγάπη, δώρα, ταξίδια. Τα δίνω όλα. Στυλ Δημήτρη Τσοβόλα… “δωσ’τα όλα”», πρόσθεσε ο Γιώργος Πολυχρονίου.

«Είχα 7 συντρόφους κι οι 6 προέρχονται από το ραδιόφωνο. Οι σύζυγοί μου ήταν ακροάτριες» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Όπως είμαι ντυμένος σήμερα, αυτά που φοράω κάνουν 150 ευρώ. Και τότε που είχα 5 εκατομμύρια, τα ίδια θα φορούσα. Δεν με νοιάζει το χρυσό ρολόι. Έχω δύο και δεν τα φοράω. Δεν με ενδιέφερε ποτέ ο καθωσπρεπισμός. Είχα προοδευτικές ιδέες από τα φοιτητικά μου χρόνια στο Λονδίνο. Άκουγα στην Ελλάδα “τι θα πει η γειτονιά;”. Δεν με άγγιξαν ποτέ αυτά», παραδέχτηκε ο Γιώργος Πολυχρονίου.

«Στο Λονδίνο είδα πράγματα που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν. Το ’71 είδα μαύρο να φιλιέται με ξανθιά. Είδα γυναίκες σερβιτόρες όταν εδώ είχαμε μόνο άντρες. Είδα χρήση ναρκωτικών. Είδα ομόφυλα ζευγάρια. Εγώ έφυγα από τις ταινίες της Μάρθας Βούρτση και πήγα και είδα έναν άλλο κόσμο», συμπλήρωσε ο Γιώργος Πολυχρονίου.