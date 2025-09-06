Γιώργος Σαλαμπάσης: «Ένα μεγάλο θαύμα είναι που υπάρχω, που ζω και μπορώ και αγαπάω»

«Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα», λέει ο Γιώργος Σαλαμπάσης.

Συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου έδωσε ο Γιώργος Σαλαμπάσης. Ο γνωστός τραγουδιστής τόνισε πως το γεγονός ότι υπάρχει είναι μεγάλο θαύμα…

Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σας που είπατε «εδώ πραγματικά με βοήθησε ο Θεός και σώθηκα»;

Ένα μεγάλο θαύμα είναι που υπάρχω, που ζω και μπορώ και αγαπάω. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα και όλα τα άλλα… μου έχουν συμβεί διάφορα, αλλά δεν θέλω να τα πω. Είναι η καλλιέργεια της ψυχής. Γι’ αυτό και συγκλονίζομαι με το τραγούδι που ερμηνεύει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη «η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα».

Υπήρχαν ναρκωτικά, μαχαιρώματα;

Όλα αυτά υπήρχαν. Εγώ έφευγα από αυτά. Μόλις έβλεπα πράγματα τα οποία ήταν έξω από τον δικό μου χαρακτήρα, έφευγα.