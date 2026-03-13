Γιώργος Θεοφάνους: Μαθαίνω νέα της Μαρινέλλας και τα κρατάω για μένα

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Θεοφάνους και αναφέρθηκε τόσο στον Γιώργο Μαρίνο όσο και στη Μαρινέλλα.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης ήταν καλεσμένος την Παρασκευή (13.03.2026) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλος. Παράλληλα, ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε και για την φωτιά που κατέστρεψε το σπίτι του, πριν από χρόνια αλλά και για το συμβάν που τρομοκράτησε τον γιο του στην Αμερική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θυμάμαι, πήγαινα στη Χαρούλα και μαγείρευε και τρώγαμε και γράφαμε τραγούδια… Μετά γιατί δεν κράτησα επαφή; Ντρεπόμουνα μετά, να σου πω την αλήθεια. Ντρεπόμουνα ή με τη Μαρινέλλα δεν είμαι αλλιώς. Η Μαρινέλλα είναι αλλιώς. Λέω είναι, τώρα δυστυχώς δεν μπορεί να είναι, αλλά… ήμασταν αλλιώς. Ήμασταν αλλιώς», εξομολογήθηκε για τις σχέσεις τους με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες της χώρας μας.

«Μαθαίνω νέα της Μαρινέλλας και τα κρατάω για μένα», δήλωσε ακόμα για τη σπουδαία τραγουδίστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο Γιώργος Θεοφάνους αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαρίνο, τονίζοντας: «Είχα πολλά χρόνια να τον δω τον Γιώργο. Όχι, δεν τον είδε δει τα τελευταία… Βρεθήκαμε και στο στούντιο και στο σπίτι μαζί με έναν παραγωγό, τον Μακράκη, που έκανε πολλούς δίσκους ο Γιώργος στην παλαιότερη γενιά. Ερχόταν και στο σπίτι μου ο Μαρίνος. Ακούγαμε τραγούδια, διαλέξαμε να κάνουμε μία δουλειά μαζί.

Λίγο καιρό μετά, το 96 θυμάμαι, γιατί είχε γεννηθεί ο πρώτος μου γιος. Τότε, νομίζω η Αλίκη το 96 δεν έφυγε; Νομίζω το 96 έφυγε. Τον πείραξε πάρα πολύ αυτό το πράγμα της Αλίκης, πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι τον ταρακούνησε και που έγινε και μετά και το συμβάν όλο αυτό με τη ληστεία και μ’ όλα αυτά».

«Δεν το ξέρει αυτό κανένας και δεν το ‘χω πει ποτέ. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ήρθε κάποια στιγμή που είδα το σπίτι μου να καίγεται. Φλόγες, τίποτα δεν έμεινε. Άφησα το παιδί και τη μαμά του στην Κύπρο και έκατσα εδώ, μόνος μου, μέχρι να ξαναφτιάξω το σπίτι και να τους φέρω. Αλλά με πρόγραμμα, όσων έπρεπε να κάνω, σαν το ρομπότ», αποκάλυψε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Το σπίτι μου εδώ στην Αθήνα, έχουν περάσει όμως πολλά χρόνια. Ήταν μικρός ακόμα ο πρώτος μου γιος. Πλέον πάω και τους βλέπω συνέχεια, χθες ήμουν στον μεγάλο μου που ‘ναι στο Άμστερνταμ», πρόσθεσε ο Γιώργος Θεοφάνους.

«Η επόμενη ημέρα για τον πιτσιρικά, όταν έγινε το συμβάν σε σχολείο της Αμερικής, ήταν δύσκολη. Ήθελε να μετακομίσει και μετακόμισε. Συμπτωματικά, εκείνη την ημέρα, δεν ήταν στο σχολείο αλλά ήταν απέναντι, στο παράθυρο του. Όταν έφυγε δηλαδή ο δράστης και μπήκε, ήταν απέναντι στην εστία. Αυτός κρυβόταν μέσα στο σπίτι για 30 ώρες και τον είχα στο τηλέφωνο, τον βοηθήσαμε μετά να μετακομίσει και έφυγε από εκεί», είπε ακόμα ο μουσικοσυνθέτης.