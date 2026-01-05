Lifestyle

Γιώργος Τσαλίκης: Ο πατέρας του έγινε 93 ετών – «Χρόνια πολλά στον πιο καλό άνθρωπο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου»

Οι δημόσιες ευχές του τραγουδιστή μέσω του Instagram
Γιώργος Τσαλίκης
Ο Γιώργος Τσαλίκης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Γιώργος Τσαλίκης έκανε μία άκρως τρυφερή ανάρτηση για τον πατέρα του, αποκαλύπτοντας ότι ο Βασίλης Τσαλίκης είχε τα γενέθλιά του.

Τη Δευτέρα (05.01.2025) ο γνωστός τραγουδιστής ευχήθηκε δημοσίως μέσω του Instagram στον αγαπημένο του πατέρα, τονίζοντας ότι ο Βασίλης Τσαλίκης είναι ο πιο καλός άνθρωπος που έχει γνωρίσει ποτέ. Επίσης, ο Γιώργος Τσαλίκης δε δίστασε να αποκαλύψει και την ηλικία του μπαμπά του, ο οποίος έγινε 93 ετών. 

Ο πατέρας του, ο οποίος παραμένει ακμαίος και δραστήριος, αποτελεί για τον Γιώργο το απόλυτο πρότυπο και το «λιμάνι» του, όπως έχει εξομολογηθεί ο γνωστός καλλιτέχνης στο παρελθόν. 

«92+1=93

Χρόνια πολλά στον πιο καλό άνθρωπο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου…

Τον πατέρα μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσαλίκης, βάζοντας ως soundtrack στη φωτογραφία το κομμάτι «Για πάντα και λίγο ακόμα». 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Τσαλίκης (@tsalikisgiorgos)

Πλήθος κόσμου αλλά και συναδέλφων του, όπως ο Κώστας Μακεδόνας, έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους στον Γιώργο Τσαλίκη για τα γενέθλια του πατέρα του. 

«Ό,τι είμαι σήμερα το οφείλω στους γονείς μου. Ο πατέρας μου μου έμαθε την εργατικότητα και την πίστη», είχε αναφέρει ο γνωστός τραγουδιστής για τον Βασίλη Τσαλίκη. 

